Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Все серии
Запасной комплект
Больше не доступен
Поддержка
FC8010/01
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
Комплект сменных фильтров для аллергиков, совместимый с моделями Philips серии PowerPro Compact и PowerPro City*. В комплект входят выпускной и моторный фильтры. Рекомендуется заменять фильтры один раз в год.
Связаться с Philips
Мы готовы помочь