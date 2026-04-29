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Инструкции и документация

Комплект сменных фильтров для аллергиков, совместимый с моделями Philips серии PowerPro Compact и PowerPro City*. В комплект входят выпускной и моторный фильтры. Рекомендуется заменять фильтры один раз в год.

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  • 26 July 2026

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