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Все серии

  • Комплект фильтров для аллергиков PowerPro Compact*
  • Комплект фильтров для аллергиков PowerPro Compact*
  • Комплект фильтров для аллергиков PowerPro Compact*
  • Комплект фильтров для аллергиков PowerPro Compact*
  • Комплект фильтров для аллергиков PowerPro Compact*
  • Комплект фильтров для аллергиков PowerPro Compact*
  • Комплект фильтров для аллергиков PowerPro Compact*
  • Комплект фильтров для аллергиков PowerPro Compact*

Больше не доступен

Запасной комплект

FC8010/01

Комплект фильтров для аллергиков PowerPro Compact*
Комплект сменных фильтров для аллергиков, совместимый с моделями Philips серии PowerPro Compact и PowerPro City*. В комплект входят выпускной и моторный фильтры. Рекомендуется заменять фильтры один раз в год.
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PowerPro Compact

PowerPro Compact
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FC9334/09

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Оригинальные сменные фильтры от Philips

Комплект фильтров для аллергиков PowerPro Compact*

  • 1 фильтр для аллергиков

  • 1 моющийся фильтр защиты мотора

  • 1 моющийся губчатый фильтр

Выпускной фильтр для аллергиков для превосходной фильтрации

Выпускной фильтр для аллергиков для превосходной фильтрации

В комплект входит 1 выпускной фильтр для аллергиков. Фильтр улавливает даже мельчайшую пыль до того, как воздух выходит обратно в помещение. Это обеспечивает чистый воздух без пыли в вашем доме. Рекомендуется заменять фильтр один раз в год.

Моющийся воздухозаборный фильтр защиты мотора

Моющийся воздухозаборный фильтр защиты мотора

В набор входит 1 моющийся фильтр защиты электродвигателя EPA10. Он обеспечивает высокий уровень фильтрации и защищает электродвигатель от повреждений, не давая мелким частицам пыли оседать на нем. Фильтр можно мыть. Рекомендуется заменять фильтр раз в год.

Моющийся поролоновый моторный фильтр

Моющийся поролоновый моторный фильтр

В комплект входит 1 впускной моторный фильтр (поролоновый). Этот фильтр обеспечивает дополнительную защиту двигателя и должен устанавливаться рядом с моющимся моторным фильтром. Фильтр можно мыть. Рекомендуется заменять фильтр один раз в год.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Совместим со следующими моделями Philips: PowerPro Compact/PowerPro City: FC9328 – FC9334, FC9349 – FC9353, FC9515, FC9516