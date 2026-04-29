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Набор сменных фильтров Allergy H13, совместимых с моделями линеек Philips PowerPro Compact, PowerPro Active, PowerPro City*. В набор входят фильтр защиты мотора и выходной фильтр. Рекомендуется заменять фильтры один раз в год.
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