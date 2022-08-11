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Больше не доступен
1 выходной фильтр
1 моющийся фильтр защиты мотора
1 моющийся 2-слойный губчатый фильтр
В набор входит 1 моющийся фильтр защиты электродвигателя EPA10. Он обеспечивает высокий уровень фильтрации и защищает электродвигатель от повреждений, не давая мелким частицам пыли оседать на нем. Фильтр можно мыть. Рекомендуется заменять фильтр раз в год.
В набор входит 1 фильтр защиты мотора (2-слойный губчатый). Он дополнительно защищает электродвигатель и устанавливается рядом с моющимся фильтром защиты электродвигателя. Этот фильтр можно мыть и рекомендуется заменять один раз в год.
В набор входит 1 выходной фильтр. Фильтр удерживает даже мельчайшие частицы пыли, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли. Заменяйте фильтр раз в год.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Masaka
11/08/2022
Україна
Змінні фільтри до пилососа Філіпс без мішка
Придбала пилосос без мішка Philips FC9334/09 в другому магазині (дуже задоволена) та вирішила зразу придбати і запасні фільтри. Дивилась на інших сайтах, були дешевше але якіть не та, там де пилосос брала, в наборі тільки два фільтри майже по такій самій ціні. Мала досвід зі старим пилососом, не міняла фільтри зовсім, то і прослужив не довго. Рекомендую
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про FC8010/02 Запасний набір
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про FC8010/02 Запасний набір
netseven
14/01/2022
Україна
Дуже зручно мати набір запасних фільтрів
Дуже зручно, коли маєшь набір запасних частин, що іноді треба замінювати.
Плюсы
Зручно!:)
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про FC8010/02 Запасний набір
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про FC8010/02 Запасний набір
Совместимо со следующими линейками продукции Philips: PowerPro Compact / PowerPro City: FC9328 – FC9334, FC9349 – FC9353, FC9515, FC9516 PowerPro Active: FC9549 – FC9553, FC9555, FC9556, FC9569 – FC9571, FC9573, FC9576, FC9588