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Все серии

  • Комплект фильтров для PowerPro Compact и Active*
  • Комплект фильтров для PowerPro Compact и Active*
  • Комплект фильтров для PowerPro Compact и Active*
  • Комплект фильтров для PowerPro Compact и Active*
  • Комплект фильтров для PowerPro Compact и Active*
  • Комплект фильтров для PowerPro Compact и Active*
  • Комплект фильтров для PowerPro Compact и Active*
  • Комплект фильтров для PowerPro Compact и Active*
  • Комплект фильтров для PowerPro Compact и Active*
  • Комплект фильтров для PowerPro Compact и Active*

Больше не доступен

Запасной комплект

FC8010/02

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Комплект фильтров для PowerPro Compact и Active*
Набор сменных фильтров Allergy H13, совместимых с моделями линеек Philips PowerPro Compact, PowerPro Active, PowerPro City*. В набор входят фильтр защиты мотора и выходной фильтр. Рекомендуется заменять фильтры один раз в год.
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Серия 5000
Безмешковый пылесос

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Оригинальные сменные фильтры от Philips

Комплект фильтров для PowerPro Compact и Active*

  • 1 выходной фильтр

  • 1 моющийся фильтр защиты мотора

  • 1 моющийся 2-слойный губчатый фильтр

Моющийся воздухозаборный фильтр защиты мотора

Моющийся воздухозаборный фильтр защиты мотора

В набор входит 1 моющийся фильтр защиты электродвигателя EPA10. Он обеспечивает высокий уровень фильтрации и защищает электродвигатель от повреждений, не давая мелким частицам пыли оседать на нем. Фильтр можно мыть. Рекомендуется заменять фильтр раз в год.

Моющийся 2-слойный губчатый фильтр

Моющийся 2-слойный губчатый фильтр

В набор входит 1 фильтр защиты мотора (2-слойный губчатый). Он дополнительно защищает электродвигатель и устанавливается рядом с моющимся фильтром защиты электродвигателя. Этот фильтр можно мыть и рекомендуется заменять один раз в год.

Выходной фильтр для эффективной фильтрации

Выходной фильтр для эффективной фильтрации

В набор входит 1 выходной фильтр. Фильтр удерживает даже мельчайшие частицы пыли, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли. Заменяйте фильтр раз в год.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

11/08/2022

Україна

Україна

Змінні фільтри до пилососа Філіпс без мішка

Придбала пилосос без мішка Philips FC9334/09 в другому магазині (дуже задоволена) та вирішила зразу придбати і запасні фільтри. Дивилась на інших сайтах, були дешевше але якіть не та, там де пилосос брала, в наборі тільки два фільтри майже по такій самій ціні. Мала досвід зі старим пилососом, не міняла фільтри зовсім, то і прослужив не довго. Рекомендую

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про FC8010/02 Запасний набір

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про FC8010/02 Запасний набір

14/01/2022

Україна

Україна

Дуже зручно мати набір запасних фільтрів

Дуже зручно, коли маєшь набір запасних частин, що іноді треба замінювати.

Плюсы

Зручно!:)

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про FC8010/02 Запасний набір

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про FC8010/02 Запасний набір

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      Примечания

      1. Совместимо со следующими линейками продукции Philips: PowerPro Compact / PowerPro City: FC9328 – FC9334, FC9349 – FC9353, FC9515, FC9516 PowerPro Active: FC9549 – FC9553, FC9555, FC9556, FC9569 – FC9571, FC9573, FC9576, FC9588