Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства.