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s-bag Мешки для пылесосов

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s-bagМешки для пылесосов

FC8023/04

s-bag Мешки для пылесосов

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства.

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  • 26 July 2026

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