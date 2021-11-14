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  • S-bag® Anti-Odour
  • S-bag® Anti-Odour
  • S-bag® Anti-Odour
  • S-bag® Anti-Odour
  • S-bag® Anti-Odour
  • S-bag® Anti-Odour

Больше не доступен

s-bagМешки для пылесосов

FC8023/04

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
S-bag® Anti-Odour
Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства.
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Поглощение запахов: идеально для владельцев животных

S-bag® Anti-Odour

  • 4 мешка для сбора пыли

  • Универсальный стандарт

  • Поглощает запах

  • Идеально для владельцев животных

Универсальный стандарт — простой выбор

Универсальный стандарт — простой выбор

Оригинальный мешок Philips S-bag® подходит для всех пылесосов Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Вам больше не придется долго выбирать подходящий мешок для сбора пыли, просто приобретите модель с логотипом S-bag®.

Поглощает и нейтрализует неприятные запахи

Поглощает и нейтрализует неприятные запахи

В отличие от обычных мешков для сбора пыли, S-bag® Anti-Odour изготовлены из прочного синтетического материала и пропитаны специальным воском, благодаря чему эффективно поглощают неприятные запахи и не допускают их повторного проникновения в воздух. Мешок для сбора пыли идеально подходит для владельцев домашних животных.

Фильтрует 99 % мелкой пыли

Фильтрует 99 % мелкой пыли

Синтетический материал, из которого изготовлен мешок для сбора пыли, фильтрует до 99 % пыли и мельчайших частиц. Благодаря специальному синтетическому материалу обеспечивается более эффективная фильтрация воздуха по сравнению с обычным бумажным мешком для пыли и удаление из воздуха вредных частиц, таких как аллергены.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

14/11/2021

Україна

Україна

Якість рівня Philips

В наборі йде 4 шт. В порівннянні з будь-якими другими мішками цих вистачає набагато довше і вони дійсно зовсім не пропускають пил на зовні. Фільтрує чудово, на інших фільтрах нічого неи лишається . Повітря чисте - запаху пилу зовсім немає. Єдиний стандарт S-bag - зумісний с Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado, що також дуже зручно, так як міняв старий пилосос Philips на новий і не довелось докупопувати нові мішки.

Плюсы

Тільки переваги

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа

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