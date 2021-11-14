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Больше не доступен
4 мешка для сбора пыли
Универсальный стандарт
Поглощает запах
Идеально для владельцев животных
Оригинальный мешок Philips S-bag® подходит для всех пылесосов Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Вам больше не придется долго выбирать подходящий мешок для сбора пыли, просто приобретите модель с логотипом S-bag®.
В отличие от обычных мешков для сбора пыли, S-bag® Anti-Odour изготовлены из прочного синтетического материала и пропитаны специальным воском, благодаря чему эффективно поглощают неприятные запахи и не допускают их повторного проникновения в воздух. Мешок для сбора пыли идеально подходит для владельцев домашних животных.
Синтетический материал, из которого изготовлен мешок для сбора пыли, фильтрует до 99 % пыли и мельчайших частиц. Благодаря специальному синтетическому материалу обеспечивается более эффективная фильтрация воздуха по сравнению с обычным бумажным мешком для пыли и удаление из воздуха вредных частиц, таких как аллергены.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
coach85
14/11/2021
Україна
Якість рівня Philips
В наборі йде 4 шт. В порівннянні з будь-якими другими мішками цих вистачає набагато довше і вони дійсно зовсім не пропускають пил на зовні. Фільтрує чудово, на інших фільтрах нічого неи лишається . Повітря чисте - запаху пилу зовсім немає. Єдиний стандарт S-bag - зумісний с Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado, що також дуже зручно, так як міняв старий пилосос Philips на новий і не довелось докупопувати нові мішки.
Плюсы
Тільки переваги
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа