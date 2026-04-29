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Performer Запасной комплект

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Инструкции и документация

Оригинальный набор аксессуаров для пылесосов Philips. В набор входят 4 мешка для сбора пыли, а также фильтр защиты мотора и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год.

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  • 26 July 2026

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