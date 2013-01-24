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    Performer

    Запасной комплект

    FC8060/01
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    Общая оценка / 5
    • Запасной комплект для Performer Pro/Expert/Ultimate Запасной комплект для Performer Pro/Expert/Ultimate Запасной комплект для Performer Pro/Expert/Ultimate
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      Performer Запасной комплект

      FC8060/01
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Запасной комплект для Performer Pro/Expert/Ultimate

      Оригинальный набор аксессуаров для пылесосов Philips. В набор входят 4 мешка для сбора пыли, а также фильтр защиты мотора и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

      Performer Запасной комплект

      Запасной комплект для Performer Pro/Expert/Ultimate

      Оригинальный набор аксессуаров для пылесосов Philips. В набор входят 4 мешка для сбора пыли, а также фильтр защиты мотора и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

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        Performer

        Performer

        Запасной комплект

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        Запасной комплект для Performer Pro/Expert/Ultimate

        Оригинальные мешки для сбора пыли и сменные фильтры

        • 4 мешка для сбора пыли (s-bag® ULP)
        • 1 выходной фильтр Allergy H13
        • 1 трехслойный фильтр защиты мотора
        Оригинальные мешки для сбора пыли s-bag® Ultra Long Performance

        Оригинальные мешки для сбора пыли s-bag® Ultra Long Performance

        В набор входят 4 оригинальных мешка для сбора пыли s-bag® Ultra Long Performance. Эти мешки для сбора пыли имеют увеличенную емкость 5 литров и обеспечивают высокую эффективность уборки на долгое время. Мешок s-bag Ultra Long Performance выполнен из высококачественного, многослойного материала, поры которого не забиваются, что обеспечивает превосходную мощность всасывания и фильтрацию. Прослужит на 80 % дольше, чем стандартный мешок для пыли.

        Выходной фильтр Allergy H13 для эффективной фильтрации

        Выходной фильтр Allergy H13 для эффективной фильтрации

        В набор входит 1 выходной фильтр Allergy H13. Некоторые фильтры не справляются с фильтрацией мелких частиц пыли, в результате пыль снова попадает в воздух. Фильтр Allergy H13 удерживает более 99,95 % мелкой пыли. Фильтр улавливает мелкие частицы, такие как пыльца и пылевой клещ, которые могут вызывать аллергию и приступы астмы. Заменяйте фильтр раз в год.

        Трехслойный фильтр защиты электродвигателя

        Трехслойный фильтр защиты электродвигателя

        В набор входит 1 трехслойный фильтр защиты электродвигателя. Фильтр защищает электродвигатель от повреждений, предотвращая попадание на него мелких частиц пыли. Заменяйте фильтр раз в год.

        Технические характеристики

        • В комплекте:

          Ultra Long Performance s-bag
          4x
          Фильтр HEPA
          1x
          Трехслойный воздухозаборный фильтр
          1x

        • Подходит для

          Jewel
          FC9050 - FC9079
          Performer
          • FC8680 – FC8682
          • FC9150 - FC9179
          PerformerPro
          FC9180 - FC9199
          Performer Expert
          FC8720 – FC8728
          Performer Silent
          • FC8741
          • FC8743
          • FC8745
          • FC8779–FC8786
          Performer Ultimate
          • FC8921–FC8925
          • FC8941–FC8957

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