Оригинальные мешки для сбора пыли s-bag® Ultra Long Performance

Этот комплект содержит 4 оригинальных мешка для сбора пыли s-bag® Ultra Long Performance. Такие мешки для сбора пыли имеют увеличенную емкость 5 литров и обеспечат чистоту на более долгий срок. Мешки s-bag Ultra Long Performance изготовлены из премиального многослойного материала с защитой от засорения, что обеспечивает превосходную мощность всасывания и эффективность фильтрации, а также на 80 % увеличенный срок службы по сравнению с обычными мешками.