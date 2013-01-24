Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Запасной комплект для Performer Pro/Expert/Ultimate
Оригинальный набор аксессуаров для пылесосов Philips. В набор входят 4 мешка для сбора пыли, а также фильтр защиты мотора и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Запасной комплект для Performer Pro/Expert/Ultimate
Оригинальный набор аксессуаров для пылесосов Philips. В набор входят 4 мешка для сбора пыли, а также фильтр защиты мотора и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах
Запасной комплект
Цена магазина Philips
Итого:
В набор входят 4 оригинальных мешка для сбора пыли s-bag® Ultra Long Performance. Эти мешки для сбора пыли имеют увеличенную емкость 5 литров и обеспечивают высокую эффективность уборки на долгое время. Мешок s-bag Ultra Long Performance выполнен из высококачественного, многослойного материала, поры которого не забиваются, что обеспечивает превосходную мощность всасывания и фильтрацию. Прослужит на 80 % дольше, чем стандартный мешок для пыли.
В набор входит 1 выходной фильтр Allergy H13. Некоторые фильтры не справляются с фильтрацией мелких частиц пыли, в результате пыль снова попадает в воздух. Фильтр Allergy H13 удерживает более 99,95 % мелкой пыли. Фильтр улавливает мелкие частицы, такие как пыльца и пылевой клещ, которые могут вызывать аллергию и приступы астмы. Заменяйте фильтр раз в год.
В набор входит 1 трехслойный фильтр защиты электродвигателя. Фильтр защищает электродвигатель от повреждений, предотвращая попадание на него мелких частиц пыли. Заменяйте фильтр раз в год.
В комплекте:
Подходит для