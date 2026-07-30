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  • Запасной комплект для Performer Pro/Expert/Ultimate
  • Запасной комплект для Performer Pro/Expert/Ultimate
  • Запасной комплект для Performer Pro/Expert/Ultimate
  • Запасной комплект для Performer Pro/Expert/Ultimate

Больше не доступен

PerformerЗапасной комплект

FC8060/01

Запасной комплект для Performer Pro/Expert/Ultimate
Оригинальный набор аксессуаров для пылесосов Philips. В набор входят 4 мешка для сбора пыли, а также фильтр защиты мотора и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год.
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Совместимые продукты
Серия 9000

Серия 9000
Безмешковый пылесос

XB9154/09

Performer Silent

Performer Silent
Mешковый пылесос

FC8781/09

Performer Silent

Performer Silent
Mешковый пылесос

FC8785/09

Оригинальные мешки для сбора пыли и сменные фильтры

Запасной комплект для Performer Pro/Expert/Ultimate

  • 4 мешка для сбора пыли (s-bag® ULP)

  • 1 выходной фильтр Allergy H13

  • 1 трехслойный фильтр защиты мотора

Оригинальные мешки для сбора пыли s-bag® Ultra Long Performance

Оригинальные мешки для сбора пыли s-bag® Ultra Long Performance

Этот комплект содержит 4 оригинальных мешка для сбора пыли s-bag® Ultra Long Performance. Такие мешки для сбора пыли имеют увеличенную емкость 5 литров и обеспечат чистоту на более долгий срок. Мешки s-bag Ultra Long Performance изготовлены из премиального многослойного материала с защитой от засорения, что обеспечивает превосходную мощность всасывания и эффективность фильтрации, а также на 80 % увеличенный срок службы по сравнению с обычными мешками.

Выходной фильтр Allergy H13 для эффективной фильтрации

Выходной фильтр Allergy H13 для эффективной фильтрации

Этот комплект содержит 1 выходной фильтр Allergy H13. Некоторые фильтры не справляются с фильтрацией мелких частиц пыли, в результате пыль снова попадает в воздух. Фильтр Allergy H13 удерживает более 99,95 % мелкой пыли. Фильтр улавливает мелкие частицы, такие как пыльца и пылевой клещ, которые могут вызывать аллергию и приступы астмы. Заменяйте фильтр раз в год.

Трехслойный фильтр защиты мотора

Трехслойный фильтр защиты мотора

В набор входит 1 трехслойный фильтр защиты электродвигателя. Фильтр защищает электродвигатель от повреждений, предотвращая попадание в него мелких частиц пыли. Фильтр необходимо заменять один раз в год.

Технические характеристики

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