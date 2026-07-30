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Больше не доступен
FC8060/01
4 мешка для сбора пыли (s-bag® ULP)
1 выходной фильтр Allergy H13
1 трехслойный фильтр защиты мотора
Этот комплект содержит 4 оригинальных мешка для сбора пыли s-bag® Ultra Long Performance. Такие мешки для сбора пыли имеют увеличенную емкость 5 литров и обеспечат чистоту на более долгий срок. Мешки s-bag Ultra Long Performance изготовлены из премиального многослойного материала с защитой от засорения, что обеспечивает превосходную мощность всасывания и эффективность фильтрации, а также на 80 % увеличенный срок службы по сравнению с обычными мешками.
Этот комплект содержит 1 выходной фильтр Allergy H13. Некоторые фильтры не справляются с фильтрацией мелких частиц пыли, в результате пыль снова попадает в воздух. Фильтр Allergy H13 удерживает более 99,95 % мелкой пыли. Фильтр улавливает мелкие частицы, такие как пыльца и пылевой клещ, которые могут вызывать аллергию и приступы астмы. Заменяйте фильтр раз в год.
В набор входит 1 трехслойный фильтр защиты электродвигателя. Фильтр защищает электродвигатель от повреждений, предотвращая попадание в него мелких частиц пыли. Фильтр необходимо заменять один раз в год.
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