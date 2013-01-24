Запасной комплект для Performer Pro/Expert/Ultimate

Оригинальный набор аксессуаров для пылесосов Philips. В набор входят 4 мешка для сбора пыли, а также фильтр защиты мотора и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах