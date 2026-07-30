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Больше не доступен
FC8063/01
4 насадки из микрофибры
Совместимость с PowerPro Aqua
Замена каждые 6 месяцев
Заменяйте каждые 6 месяцев для обеспечения оптимальной эффективности очистки с помощью устройства.
Мягкий впитывающий материал (микрофибра) тщательно и аккуратно удаляет грязь, пыль и пятна, обеспечивая эффективные результаты уборки.
Насадки из микрофибры можно легко снять, постирать в стиральной машине и так же легко закрепить.
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