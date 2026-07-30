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  • Регулярная замена — максимальная эффективность
  • Регулярная замена — максимальная эффективность
  • Регулярная замена — максимальная эффективность
  • Регулярная замена — максимальная эффективность

Больше не доступен

Набор аксессуаров

FC8063/01

Регулярная замена — максимальная эффективность
Регулярная замена надолго обеспечит максимальную эффективность и наилучшие результаты очистки.
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Совместимые продукты
SpeedPro Max Aqua

SpeedPro Max Aqua
Моющий беспроводной пылесос

FC6904/01

Совместимость с PowerPro Aqua

Регулярная замена — максимальная эффективность

  • 4 насадки из микрофибры

  • Совместимость с PowerPro Aqua

  • Замена каждые 6 месяцев

Заменяйте каждые 6 месяцев для эффективной очистки

Заменяйте каждые 6 месяцев для эффективной очистки

Заменяйте каждые 6 месяцев для обеспечения оптимальной эффективности очистки с помощью устройства.

Насадки из микрофибры эффективно удаляют грязь и пятна

Насадки из микрофибры эффективно удаляют грязь и пятна

Мягкий впитывающий материал (микрофибра) тщательно и аккуратно удаляет грязь, пыль и пятна, обеспечивая эффективные результаты уборки.

Просто надевать и снимать

Просто надевать и снимать

Насадки из микрофибры можно легко снять, постирать в стиральной машине и так же легко закрепить.

Технические характеристики

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