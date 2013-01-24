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SpeedPro Max Aqua

Беспроводной вертикальный пылесос

FC6904/01
Общая оценка / 5
1 награда
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки* Беспроводной пылесос для быстрой уборки* Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
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    SpeedPro Max Aqua Беспроводной вертикальный пылесос

    FC6904/01
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Беспроводной пылесос для быстрой уборки*

    Наш беспроводной пылесос "3 в 1" позволяет убираться в доме еще быстрее благодаря мощной насадке с функцией всасывания 360⁰, которая захватывает грязь и пыль со всех сторон на любых напольных покрытиях, а также уникальной системе для сухой и влажной уборки для устранения загрязнений любого типа. Узнать обо всех преимуществах

    SpeedPro Max Aqua Беспроводной вертикальный пылесос

    Беспроводной пылесос для быстрой уборки*

    Наш беспроводной пылесос "3 в 1" позволяет убираться в доме еще быстрее благодаря мощной насадке с функцией всасывания 360⁰, которая захватывает грязь и пыль со всех сторон на любых напольных покрытиях, а также уникальной системе для сухой и влажной уборки для устранения загрязнений любого типа. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводной пылесос для быстрой уборки*

    Наш беспроводной пылесос "3 в 1" позволяет убираться в доме еще быстрее благодаря мощной насадке с функцией всасывания 360⁰, которая захватывает грязь и пыль со всех сторон на любых напольных покрытиях, а также уникальной системе для сухой и влажной уборки для устранения загрязнений любого типа. Узнать обо всех преимуществах

    SpeedPro Max Aqua Беспроводной вертикальный пылесос

    Беспроводной пылесос для быстрой уборки*

    Наш беспроводной пылесос "3 в 1" позволяет убираться в доме еще быстрее благодаря мощной насадке с функцией всасывания 360⁰, которая захватывает грязь и пыль со всех сторон на любых напольных покрытиях, а также уникальной системе для сухой и влажной уборки для устранения загрязнений любого типа. Узнать обо всех преимуществах

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      Для различных типов пыли с AquaBoost для устойчивых загрязнений

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      Уникальная система сухой и влажной уборки контролирует количество поступающей воды во время всего процесса уборки твердых напольных покрытий. Насадки из микрофибры легко стирать вручную или в стиральной машине.

      Быстрая очистка даже под низкой мебелью

      Быстрая очистка даже под низкой мебелью

      SpeedPro Max отличается превосходной маневренностью, поскольку пылесборник расположен вверху корпуса, так что он может проникать под низкую мебель под очень острым углом к полу.

      PowerCyclone 8 — наша самая мощная безмешковая технология

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      PowerCyclone 8 — это наша лучшая технология для безмешковых пылесосов, которой теперь оснащены и беспроводные пылесосы. Эта технология обеспечивает более высокую мощность всасывания в течение более продолжительного времени.

      Встроенный ручной пылесос, щелевая насадка и щетка

      Встроенный ручной пылесос, щелевая насадка и щетка

      Аксессуары легко достать и установить. Съемный ручной блок превращает SpeedPro Max в два разных прибора, а чистящая насадка встроена в трубу, так что всегда будет под рукой.

      Насадка с LED-подсветкой позволяет увидеть незаметную пыль

      Насадка с LED-подсветкой позволяет увидеть незаметную пыль

      Пыль, шерсть, волосы и крошки не останутся незамеченными благодаря светодиодной подсветке на насадке SpeedPro Max.

      Трехступенчатая система фильтрации для высокой мощности всасывания надолго

      Трехступенчатая система фильтрации для высокой мощности всасывания надолго

      Благодаря трехступенчатой системе фильтрации в двигатель попадает только чистый воздух, что защищает его внутренние элементы

      "3 в 1": насадка с функцией всасывания 360°, пылесос/влажная уборка/ручной пылесос

      "3 в 1": насадка с функцией мощного всасывания 360°, уникальная система для сухой/влажной уборки и встроенный ручной пылесос

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Тип элемента питания
        Литийионный
        Напряжение батареи
        25,2  В
        Время зарядки
        5  часов
        Время работы
        75  минут(ы)
        Время работы (турборежим)
        25  минут(ы)
        Уровень интенсивности звука
        84  дБ
        Площадь очищаемых полов при одном заполнении резервуара
        60  м²
        Воздушный поток (макс)
        1000  л/мин.

      • Простота использования

        Максимальная емкость резервуара для чистой воды
        0,28  л
        Возможность использования моющих средств
        прозрачное моющее средство или чистая вода

      • Дизайн

        цвет
        Неоновый голубой

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        0,6  л
        Фильтр защиты электродвигателя
        Моющийся фильтр

      • Насадки и аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • Адаптер питания перем. тока
        • Насадка из микрофибры
        • Встроенная щетка
        • Дополнительный фильтр
        Дополнительная насадка
        • Насадка TurboPet
        • Насадка с функцией всасывания 360°
        Стандартная насадка
        Сухая и влажная уборка

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        2,732  кг

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          • По сравнению с 10 самыми популярными беспроводными пылесосами >300€ в Германии в 2017 году, компанией Philips были разработаны процедуры испытаний по очистке твердого напольного покрытия от сильных загрязнений в соответствии с международным стандартом IEC60312-1 (январь, 2018 г.)
          • С системой сухой и влажной уборки

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