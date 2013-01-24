Беспроводной пылесос для быстрой уборки*

Наш беспроводной пылесос "3 в 1" позволяет убираться в доме еще быстрее благодаря мощной насадке с функцией всасывания 360⁰, которая захватывает грязь и пыль со всех сторон на любых напольных покрытиях, а также уникальной системе для сухой и влажной уборки для устранения загрязнений любого типа. Узнать обо всех преимуществах