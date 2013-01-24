Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
Наш беспроводной пылесос "3 в 1" позволяет убираться в доме еще быстрее благодаря мощной насадке с функцией всасывания 360⁰, которая захватывает грязь и пыль со всех сторон на любых напольных покрытиях, а также уникальной системе для сухой и влажной уборки для устранения загрязнений любого типа. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
Наш беспроводной пылесос "3 в 1" позволяет убираться в доме еще быстрее благодаря мощной насадке с функцией всасывания 360⁰, которая захватывает грязь и пыль со всех сторон на любых напольных покрытиях, а также уникальной системе для сухой и влажной уборки для устранения загрязнений любого типа. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
Наш беспроводной пылесос "3 в 1" позволяет убираться в доме еще быстрее благодаря мощной насадке с функцией всасывания 360⁰, которая захватывает грязь и пыль со всех сторон на любых напольных покрытиях, а также уникальной системе для сухой и влажной уборки для устранения загрязнений любого типа. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
Наш беспроводной пылесос "3 в 1" позволяет убираться в доме еще быстрее благодаря мощной насадке с функцией всасывания 360⁰, которая захватывает грязь и пыль со всех сторон на любых напольных покрытиях, а также уникальной системе для сухой и влажной уборки для устранения загрязнений любого типа. Узнать обо всех преимуществах
Насадка с функцией всасывания 360° быстрее собирает пыль и грязь
Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы 25,2 В обеспечивают до 75 минут работы в режиме Eco, 35 минут в нормальном режиме и 25 минут в турборежиме.
Цифровой двигатель PowerBlade обеспечивает высочайшую мощность всасывания — более 1000 л/мин, — благодаря чему и возможно использование насадки с функцией всасывания 360°. Зарегистрируйтесь на веб-сайте Philips.com в течение 3 месяцев со дня покупки и получите бесплатную 5-летнюю гарантию на двигатель!
Уникальная система сухой и влажной уборки контролирует количество поступающей воды во время всего процесса уборки твердых напольных покрытий. Насадки из микрофибры легко стирать вручную или в стиральной машине.
SpeedPro Max отличается превосходной маневренностью, поскольку пылесборник расположен вверху корпуса, так что он может проникать под низкую мебель под очень острым углом к полу.
PowerCyclone 8 — это наша лучшая технология для безмешковых пылесосов, которой теперь оснащены и беспроводные пылесосы. Эта технология обеспечивает более высокую мощность всасывания в течение более продолжительного времени.
Аксессуары легко достать и установить. Съемный ручной блок превращает SpeedPro Max в два разных прибора, а чистящая насадка встроена в трубу, так что всегда будет под рукой.
Пыль, шерсть, волосы и крошки не останутся незамеченными благодаря светодиодной подсветке на насадке SpeedPro Max.
Благодаря трехступенчатой системе фильтрации в двигатель попадает только чистый воздух, что защищает его внутренние элементы
"3 в 1": насадка с функцией мощного всасывания 360°, уникальная система для сухой/влажной уборки и встроенный ручной пылесос
Высокое качество
Простота использования
Дизайн
Фильтрация
Насадки и аксессуары
Забота об окружающей среде
Вес и габариты