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  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*

SpeedPro Max AquaМоющий беспроводной пылесос

FC6904/01

4.8
| (123) Отзывы | 94% рекомендуют этот продукт
Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
Наш беспроводной пылесос "3 в 1" позволяет убираться в доме еще быстрее благодаря мощной насадке с функцией всасывания 360⁰, которая захватывает грязь и пыль со всех сторон на любых напольных покрытиях, а также уникальной системе для сухой и влажной уборки для устранения загрязнений любого типа.
Посмотреть все преимущества

с системой "3 в 1"

Беспроводной пылесос для быстрой уборки*

  • Насадка с функцией всасывания 360°

  • 25,2 В, время работы до 75 мин

  • Пылесос/влажная уборка/ручной пылесос

  • Насадка TurboPet

Насадка с функцией всасывания 360° быстрее собирает пыль и грязь

Насадка с функцией всасывания 360° быстрее собирает пыль и грязь

Насадка с функцией всасывания 360° быстрее собирает пыль и грязь

До 75 минут* эффективной уборки благодаря литий-ионному аккумулятору 25,2 В

До 75 минут* эффективной уборки благодаря литий-ионному аккумулятору 25,2 В

Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы 25,2 В обеспечивают до 75 минут работы в режиме Eco, 35 минут в нормальном режиме и 25 минут в турборежиме.

Цифровой двигатель PowerBlade с высокой мощностью всасывания (>1000 л/мин)

Цифровой двигатель PowerBlade с высокой мощностью всасывания (>1000 л/мин)

Цифровой двигатель PowerBlade обеспечивает высочайшую мощность всасывания — более 1000 л/мин, — благодаря чему и возможно использование насадки с функцией всасывания 360°. Зарегистрируйтесь на веб-сайте Philips.com в течение 3 месяцев со дня покупки и получите бесплатную 5-летнюю гарантию на двигатель!

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.8

из 5

123

Отзывы

94%

рекомендуют этот продукт

05/12/2020

Україна

Україна

класно

убрал всю шерсть от животных. дети стоят в очереди за работой

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Беспроводной вертикальный пылесос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Беспроводной вертикальный пылесос

06/05/2020

Україна

Україна

функциональный

Приобрели сравнительно не давно, раньше пользовались мешком. очень переживала так как и ковры и животные, дети ... в общем, такой быстрой и качественной уборки у нас еще не было! теперь у нас очередь кто будет пылесосить. Его достоинства в щетке с подсветкой и в мощности аккумулятора. дополнительные щетки тоже справляются со своей работой но ними пользуюсь реже. очень просто за ним ухаживать, по сути отличная замена мешкам и колбам... а главное он мало места занимает легкий простой. очень даже советую пылесос

Плюсы

мощность щетка

Минусы

хотелось бы в других цветах

Этот отзыв про SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Беспроводной вертикальный пылесос

Этот отзыв про SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Беспроводной вертикальный пылесос

17/04/2020

Україна

Україна

Отличный пылесос!

Пылесос не громоздкий, не нужно включать в розетку, так как работает от аккумулятора.Очень удобная турбощетка с подсветкой. Так же есть функция влажной уборки и возможность использовать его как ручной пылесос, можно даже пропылесосить в машине. Пользуюсь этим пылесосом уже полгода и очень довольна !

Плюсы

Пылесос 3в1, турбощетка с подсветкой, удобен в использовании

Минусы

нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Моющий беспроводной пылесос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Моющий беспроводной пылесос

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      Примечания

      1. По сравнению с 10 самыми популярными беспроводными пылесосами >300€ в Германии в 2017 году, компанией Philips были разработаны процедуры испытаний по очистке твердого напольного покрытия от сильных загрязнений в соответствии с международным стандартом IEC60312-1 (январь, 2018 г.)

      2. С системой сухой и влажной уборки