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    2000 Series

    Mешковый пылесос

    FC8240/09
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Эффективно для всех напольных покрытий Эффективно для всех напольных покрытий Эффективно для всех напольных покрытий
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      2000 Series Mешковый пылесос

      FC8240/09
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Эффективно для всех напольных покрытий

      Пылесос Philips PowerGo обеспечивает идеальные результаты уборки благодаря энергоэффективному мотору. Воздух в вашем доме также останется чистым благодаря фильтру Allergy, который задерживает свыше 99,9 % вредных частиц. Узнать обо всех преимуществах

      2000 Series Mешковый пылесос

      Эффективно для всех напольных покрытий

      Пылесос Philips PowerGo обеспечивает идеальные результаты уборки благодаря энергоэффективному мотору. Воздух в вашем доме также останется чистым благодаря фильтру Allergy, который задерживает свыше 99,9 % вредных частиц. Узнать обо всех преимуществах

      Эффективно для всех напольных покрытий

      Пылесос Philips PowerGo обеспечивает идеальные результаты уборки благодаря энергоэффективному мотору. Воздух в вашем доме также останется чистым благодаря фильтру Allergy, который задерживает свыше 99,9 % вредных частиц. Узнать обо всех преимуществах

      2000 Series Mешковый пылесос

      Эффективно для всех напольных покрытий

      Пылесос Philips PowerGo обеспечивает идеальные результаты уборки благодаря энергоэффективному мотору. Воздух в вашем доме также останется чистым благодаря фильтру Allergy, который задерживает свыше 99,9 % вредных частиц. Узнать обо всех преимуществах

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        2000 Series

        2000 Series

        Mешковый пылесос

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Эффективно для всех напольных покрытий

        С противоаллергенным фильтром, удерживающим мелкую пыль и аллергены

        • 900 Вт
        • Собирает 99,9 % пыли*
        • Легкий и компактный
        Мотор 900 Вт для высокой мощности всасывания

        Мотор 900 Вт для высокой мощности всасывания

        Мотор высокой мощности 900 Вт обеспечивает мощное всасывание для эффективной уборки.

        Собирает 99,9 % пыли* для оптимальных результатов очистки

        Собирает 99,9 % пыли* для оптимальных результатов очистки

        Высокоэффективная насадка и высокая мощность всасывания обеспечат сбор 99,9 % мелкой пыли*.

        Компактность и небольшой вес для удобной переноски

        Компактность и небольшой вес для удобной переноски

        Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос.

        Благодаря рабочему диапазону до 9 метров вы сможете дольше убираться, не отключая прибор от сети

        Благодаря рабочему диапазону до 9 метров вы сможете дольше убираться, не отключая прибор от сети

        Максимальное расстояние 9 метров от розетки до всасывающего отверстия позволит пылесосить дольше без прерывания уборки.

        Противоаллергенный фильтр удерживает 99,9 % частиц — подтверждено сертификатом ECARF

        Противоаллергенный фильтр удерживает 99,9 % частиц — подтверждено сертификатом ECARF

        Сертифицированный противоаллергенный фильтр удерживает 99,9 % частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией.

        Аксессуары удобно хранить и использовать

        Аксессуары удобно хранить и использовать

        Щелевая насадка хранится в корпусе пылесоса, и ее легко достать, когда она вам понадобится.

        Удобные и долговечные мешки для камеры-пылесборника объемом 3 литра

        Удобные и долговечные мешки для камеры-пылесборника объемом 3 литра

        Большой пылесборник объемом 3 литра и долговечные универсальные мешки обеспечивают оптимальную мощность всасывания до заполнения, а также удобную и герметичную утилизацию.

        Универсальная насадка обеспечивает великолепную уборку всех типов напольных покрытий

        Универсальная насадка обеспечивает великолепную уборку всех типов напольных покрытий

        Универсальную насадку можно легко установить с помощью педали и очищать с ее помощью жестких напольных покрытий и ковров.

        Технические характеристики

        • Высокое качество

          Входная мощность (макс)
          900  Вт
          Входная мощность (IEC)
          750  Вт
          Уровень интенсивности звука
          77  дБ

        • Простота использования

          Радиус действия
          9  м
          Ручка для переноски
          Верхняя и передняя
          Длина шнура
          6  м
          Тип трубки
          Металлическая телескопическая трубка из двух частей
          Тип колес
          Пластик
          Соединительная деталь трубки
          Коническое
          Регулятор мощности
          Нет

        • Дизайн

          цвет
          Синий

        • Фильтрация

          Тип мешка для пыли
          S-bag Classic Long Performance
          Вместительность пылесборника
          3  л
          Выходной фильтр
          Противоаллергенный фильтр
          Фильтр защиты электродвигателя
          1-слойный губчатый фильтр

        • Насадки и аксессуары

          Аксессуары в комплекте
          Щелевая насадка
          Хранение аксессуаров
          Встроенное
          Стандартная насадка
          Универсальная насадка
          Щетка
          Нет

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
          Инструкция по эксплуатации
          из 100 % переработанной бумаги

        • Вес и габариты

          Размеры изделия (ДхШхВ)
          403 x 263 x 220  миллиметра
          Вес изделия
          4,3  кг

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            • Собирает 99,9 % пыли при уборке жестких напольных покрытий с щелями (IEC62885-2).

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