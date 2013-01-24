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Эффективно для всех напольных покрытий
Пылесос Philips PowerGo обеспечивает идеальные результаты уборки благодаря энергоэффективному мотору. Воздух в вашем доме также останется чистым благодаря фильтру Allergy, который задерживает свыше 99,9 % вредных частиц. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эффективно для всех напольных покрытий
Пылесос Philips PowerGo обеспечивает идеальные результаты уборки благодаря энергоэффективному мотору. Воздух в вашем доме также останется чистым благодаря фильтру Allergy, который задерживает свыше 99,9 % вредных частиц. Узнать обо всех преимуществах
Эффективно для всех напольных покрытий
Пылесос Philips PowerGo обеспечивает идеальные результаты уборки благодаря энергоэффективному мотору. Воздух в вашем доме также останется чистым благодаря фильтру Allergy, который задерживает свыше 99,9 % вредных частиц. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эффективно для всех напольных покрытий
Пылесос Philips PowerGo обеспечивает идеальные результаты уборки благодаря энергоэффективному мотору. Воздух в вашем доме также останется чистым благодаря фильтру Allergy, который задерживает свыше 99,9 % вредных частиц. Узнать обо всех преимуществах
Mешковый пылесос
Цена магазина Philips
Итого:
Мотор высокой мощности 900 Вт обеспечивает мощное всасывание для эффективной уборки.
Высокоэффективная насадка и высокая мощность всасывания обеспечат сбор 99,9 % мелкой пыли*.
Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос.
Максимальное расстояние 9 метров от розетки до всасывающего отверстия позволит пылесосить дольше без прерывания уборки.
Сертифицированный противоаллергенный фильтр удерживает 99,9 % частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией.
Щелевая насадка хранится в корпусе пылесоса, и ее легко достать, когда она вам понадобится.
Большой пылесборник объемом 3 литра и долговечные универсальные мешки обеспечивают оптимальную мощность всасывания до заполнения, а также удобную и герметичную утилизацию.
Универсальную насадку можно легко установить с помощью педали и очищать с ее помощью жестких напольных покрытий и ковров.
Высокое качество
Простота использования
Дизайн
Фильтрация
Насадки и аксессуары
Забота об окружающей среде
Вес и габариты