Надежный и долговечный
Компактный, надежный и мощный пылесос 1600 Вт, который очень просто перемещать и хранить. Оснащен функцией регулировки силы всасывания, 5-ти уровневой системой фильтрации и большими педалями управления для простоты использования. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Надежный и долговечный
Компактный, надежный и мощный пылесос 1600 Вт, который очень просто перемещать и хранить. Оснащен функцией регулировки силы всасывания, 5-ти уровневой системой фильтрации и большими педалями управления для простоты использования. Узнать обо всех преимуществах
Надежный и долговечный
Компактный, надежный и мощный пылесос 1600 Вт, который очень просто перемещать и хранить. Оснащен функцией регулировки силы всасывания, 5-ти уровневой системой фильтрации и большими педалями управления для простоты использования. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Надежный и долговечный
Компактный, надежный и мощный пылесос 1600 Вт, который очень просто перемещать и хранить. Оснащен функцией регулировки силы всасывания, 5-ти уровневой системой фильтрации и большими педалями управления для простоты использования. Узнать обо всех преимуществах
При помощи щелевой насадки можно легко очистить труднодоступные места, например, между диванными подушками или за микроволновой печью.
Электронный регулятор силы всасывания на приборе позволяет выбрать подходящий уровень мощности в зависимости от типа очищаемой поверхности.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и принадлежности
Высокое качество
Простота использования