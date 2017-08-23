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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Main in-use photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8670/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8670/01
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Main in-use photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8670/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8670/01

Больше не доступен

PowerPro ActiveБезмешковый пылесос

FC8670/01

4.7

| (14) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Высокая мощность всасывания благодаря PowerCyclone 4

Новый безмешковый пылесос Philips PowerPro Active обеспечивает высокие результаты благодаря технологии PowerCyclone и насадке MultiClean, которые способствуют более тщательной уборке. Пылесборник легко очищается без образования облака пыли.

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Быстрая и удобная очистка

Высокая мощность всасывания благодаря PowerCyclone 4

  • 2000 Вт

  • Фильтр EPA 10

  • 1,7 л

Мотор 2000 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания

Мотор 2000 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания

Мотор 2000 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания и гарантирует отличные результаты уборки.

Технология PowerCyclone 4 мгновенно отделяет пыль от воздуха

Технология PowerCyclone 4 мгновенно отделяет пыль от воздуха

Технология PowerCyclone 4 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере.

Новая насадка MultiClean обеспечивает великолепную уборку для всех типов напольных покрытий

Новая насадка MultiClean обеспечивает великолепную уборку для всех типов напольных покрытий

Новая насадка MultiClean гарантирует тщательную очистку всех типов напольных покрытий. Насадка плотно прилегает к полу и собирает даже самую мелкую пыль.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.7

из 5

14

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

23/08/2017

Україна

Україна

Супер-пупер! Уборка больше не напрягает

Не так давно изжил себя мой пылесос и мы с мужем купили этот. Прежний пылесос был другой марки и с мешком для пыли. Сейчас я однозначно хотела без мешка. По отывам в интернете и консультациям специалистов выбрали этот. После первой уборки новым пылесосом собралось много пыли. Помыв его после уборки, протянула по ковру 2 х 3 метра и не поверила глазам! комок пыли собрался снова!!! После уборки старым пылесосом я еще мочалкой счищала волосы, ниточки и всевозможные крошки с пылью, но сегодня в этом нет никакой необходимости - ковер чистый! Каждая последующая уборка укрепляет мою веру в то, что этот пылесос полностью стоит своих денег - до копейки! Однозначно - рекомендую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Active FC8670/01 Безмешковый пылесос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Active FC8670/01 Безмешковый пылесос

09/11/2021

Україна

Україна

Незамінний помічник для прибирання

Купували пилосос на заміну нашому старенькому. Так співпало, що покупка прибула саме після звичайного нашого домашнього прибирання, але випробувати апарат дуже кортіло! Як же ми здивувалися, коли побачили скільки бруду, пилу та шерсті залишив наш старий друг! За два роки користування цей пилосос став незамінним помічником нашої сім’ї , жаль що компанія перестала випускати саме цю потужну модель. Однозначно якісна річ

Плюсы

Потужність, якість, продуману функціональність

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Active FC8670/01 Пилосос без мішка для пилу

Дата пользования 2019-11-09

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Active FC8670/01 Пилосос без мішка для пилу

Дата пользования 2019-11-09

29/10/2021

Україна

Україна

PowerPro Active FC8672/01

Дуже гарний пилосос. Брав для прибирання двокімнатної квартири та вибором дуже задоволений. Придбав на початку березня 2019 року, досі все працює, ніяких нарікань на роботу приладу немає.

Плюсы

Потужний, швидке видалення сміття з накопичувального контейнеру, фільтра можна мити водою, прорезинені колеса, багато змінних насадок, довгий шнур електроживлення

Минусы

На мою думку відсутні

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Active FC8672/01 Пилосос без мішка для пилу

Дата пользования 2019-10-29

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Active FC8672/01 Пилосос без мішка для пилу

Дата пользования 2019-10-29

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