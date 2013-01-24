Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Высокая мощность всасывания благодаря PowerCyclone 4
Новый безмешковый пылесос Philips PowerPro Active обеспечивает высокие результаты благодаря технологии PowerCyclone и насадке MultiClean, которые способствуют более тщательной уборке. Пылесборник легко очищается без образования облака пыли. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая мощность всасывания благодаря PowerCyclone 4
Новый безмешковый пылесос Philips PowerPro Active обеспечивает высокие результаты благодаря технологии PowerCyclone и насадке MultiClean, которые способствуют более тщательной уборке. Пылесборник легко очищается без образования облака пыли. Узнать обо всех преимуществах
Высокая мощность всасывания благодаря PowerCyclone 4
Новый безмешковый пылесос Philips PowerPro Active обеспечивает высокие результаты благодаря технологии PowerCyclone и насадке MultiClean, которые способствуют более тщательной уборке. Пылесборник легко очищается без образования облака пыли. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая мощность всасывания благодаря PowerCyclone 4
Новый безмешковый пылесос Philips PowerPro Active обеспечивает высокие результаты благодаря технологии PowerCyclone и насадке MultiClean, которые способствуют более тщательной уборке. Пылесборник легко очищается без образования облака пыли. Узнать обо всех преимуществах
Безмешковый пылесос
Цена магазина Philips
Итого:
Мотор 2000 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания и гарантирует отличные результаты уборки.
Технология PowerCyclone 4 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере.
Новая насадка MultiClean гарантирует тщательную очистку всех типов напольных покрытий. Насадка плотно прилегает к полу и собирает даже самую мелкую пыль.
Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.
Элементы соединения ActiveLock обеспечивают удобную установку и отсоединение различных насадок и аксессуаров от телескопической трубки.
Благодаря регулировке мощности можно выбрать оптимальный уровень силы всасывания для уборки поверхностей разного типа.
Фильтр EPA10 и AirSeal удерживают мельчайшие частички пыли, поэтому из пылесоса выходит чистый воздух без пыли.
Благодаря специальной конструкции во время очистки пылесборника не образуется облако пыли. Благодаря его особому дизайну и сглаженным поверхностям вы сможете легко опустошить контейнер даже одной рукой.
Высокое качество
Простота использования
Дизайн
Фильтрация
Насадки и принадлежности
Забота об окружающей среде
Вес и габариты