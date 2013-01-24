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    PowerPro

    Безмешковый пылесос

    FC8761/01
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Уборка без усилий, высокая эффективность Уборка без усилий, высокая эффективность Уборка без усилий, высокая эффективность
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      PowerPro Безмешковый пылесос

      FC8761/01
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Уборка без усилий, высокая эффективность

      Новый пылесос Philips PowerPro оснащен технологией PowerCyclone 5 и легко справляется с уборкой полов. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      PowerPro Безмешковый пылесос

      Уборка без усилий, высокая эффективность

      Новый пылесос Philips PowerPro оснащен технологией PowerCyclone 5 и легко справляется с уборкой полов. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли. Узнать обо всех преимуществах

      Уборка без усилий, высокая эффективность

      Новый пылесос Philips PowerPro оснащен технологией PowerCyclone 5 и легко справляется с уборкой полов. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      PowerPro Безмешковый пылесос

      Уборка без усилий, высокая эффективность

      Новый пылесос Philips PowerPro оснащен технологией PowerCyclone 5 и легко справляется с уборкой полов. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли. Узнать обо всех преимуществах

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        PowerPro

        PowerPro

        Безмешковый пылесос

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Уборка без усилий, высокая эффективность

        Благодаря технологии PowerCyclone и насадке TriActive

        • 2000 Вт
        • PowerCyclone 5
        • Моющийся фильтр HEPA 10
        Технология PowerCyclone 5 мгновенно отделяет пыль от воздуха

        Технология PowerCyclone 5 мгновенно отделяет пыль от воздуха

        Технология PowerCyclone 5 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) благодаря своей конструкции, воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере; 3) воздух выходит из камеры через лопасти, которые эффективно отделяют пыль от воздуха, направляя ее в контейнер.

        Мощный мотор 2000 Вт

        Мощный мотор 2000 Вт

        Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает силу всасывания 360 Вт для великолепных результатов уборки.

        Усовершенствованная конструкция пылесборника для гигиеничной очистки

        Усовершенствованная конструкция пылесборника для гигиеничной очистки

        Благодаря специальной конструкции во время очистки пылесборника не образуется облако пыли. Благодаря его особому дизайну и сглаженным поверхностям вы сможете легко опустошить контейнер даже одной рукой.

        Моющийся фильтр из вспененного материала для длительного срока службы

        Моющийся фильтр из вспененного материала для длительного срока службы

        Фильтр из вспененного материала можно легко мыть под струей воды. Это увеличит срок его службы.

        Уборка большей площади с меньшими усилиями

        Уборка большей площади с меньшими усилиями

        Радиус действия 10 м упрощает процесс уборки.

        Технические характеристики

        • Высокое качество

          Воздушный поток (макс)
          37 л/с
          Входная мощность (макс)
          2000 W
          Размеры изделия (ДхШхВ)
          440 x 300 x 290 mm
          Вес изделия
          5,5 kg
          Уровень шума (Lc IEC)
          80 дБ
          цвет
          Синий
          Вакуум (макс)
          33 kPa
          Мощность всасывания (макс.)
          360 W
          Входная мощность (IEC)
          1800 W

        • Простота использования

          Соединительная деталь трубки
          Легкое отсоединение
          Тип трубки
          Металлическая телескопическая трубка из двух частей
          Радиус действия
          10 m
          Длина шнура
          7 m
          Тип колес
          Резина
          Ручка для переноски
          Верхняя и передняя
          Регулятор мощности
          Электронный переключатель включения

        • Насадки и аксессуары

          Хранение аксессуаров
          На защелке трубки
          Стандартная насадка
          Насадка TriActive
          Аксессуары в комплекте
          • Щелевая насадка
          • Маленькая насадка

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
          Инструкция по эксплуатации
          из 100 % переработанной бумаги

        • Фильтрация

          Фильтр защиты электродвигателя
          Долговечный моющийся фильтр
          Вместительность пылесборника
          2 л
          HEPA Air Seal
          Да
          Выходной фильтр
          Фильтр EPA 10

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