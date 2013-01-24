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5000 Series

Безмешковый пылесос

FC9555/09
Общая оценка / 5
2 награды
  • На 50 % более мощное всасывание На 50 % более мощное всасывание На 50 % более мощное всасывание
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    5000 Series Безмешковый пылесос

    FC9555/09
    Общая оценка / 5
    2 награды

    На 50 % более мощное всасывание

    Безмешковый пылесос Philips 5000 Series — это минимум усилий для тщательной уборки с технологией PowerCyclone 7 и насадкой TriActive, располагающей 3 оптимизированными функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах

    5000 Series Безмешковый пылесос

    На 50 % более мощное всасывание

    Безмешковый пылесос Philips 5000 Series — это минимум усилий для тщательной уборки с технологией PowerCyclone 7 и насадкой TriActive, располагающей 3 оптимизированными функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах

    На 50 % более мощное всасывание

    Безмешковый пылесос Philips 5000 Series — это минимум усилий для тщательной уборки с технологией PowerCyclone 7 и насадкой TriActive, располагающей 3 оптимизированными функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах

    5000 Series Безмешковый пылесос

    На 50 % более мощное всасывание

    Безмешковый пылесос Philips 5000 Series — это минимум усилий для тщательной уборки с технологией PowerCyclone 7 и насадкой TriActive, располагающей 3 оптимизированными функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах

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      На 50 % более мощное всасывание

      Собирает >99,9 % мелкой пыли*

      • PowerCyclone 7
      • Фильтр Allergy H13
      • Мини-насадка "Турбо"
      Мотор 900 Вт для высокой мощности всасывания

      Мотор 900 Вт для высокой мощности всасывания

      Высокопроизводительный мотор 900 Вт обеспечивает более 50 000 об./мин для стабильно мощной и тщательной уборки. Зарегистрируйте продукт на Philips.com в течение 3 месяцев с даты покупки и получите гарантию 5 лет на мотор.

      Собирает 99,9 % пыли** для эффективной очистки

      Собирает 99,9 % пыли** для эффективной очистки

      Насадка TriActive+ и стабильно высокая мощность всасывания обеспечат сбор 99,9 % мелкой пыли**.

      PowerCyclone 7 помогает дольше поддерживать максимальную мощность всасывания

      PowerCyclone 7 помогает дольше поддерживать максимальную мощность всасывания

      Технология PowerCyclone 7 обеспечивает аэродинамический дизайн, снижая сопротивление воздуха и обеспечивая максимальную мощность всасывания. Сверхбыстрый поток воздуха в цилиндрической камере и уникальные выходные лепестки помогут отделить пыль от воздуха.

      Насадки TriActive+ подходят для эффективной очистки любых типов напольных покрытий

      Насадки TriActive+ подходят для эффективной очистки любых типов напольных покрытий

      Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли, в то время как специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия. Воздуха проходит через щетки по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.

      Особая функция позволяет управлять мощностью всасывания

      Особая функция позволяет управлять мощностью всасывания

      Особая функция позволяет легко управлять мощностью всасывания для очистки напольных покрытий или мебели.

      Компактный дизайн с ручками на передней и верхней части устройства для удобной переноски

      Компактный дизайн с ручками на передней и верхней части устройства для удобной переноски

      Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос. Конструкция оснащена ручками для удобной переноски в верхней и передней части.

      Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

      Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

      Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.

      Мягкая щетка, встроенная в рукоятку, и насадка для мебели

      Мягкая щетка, встроенная в рукоятку, и насадка для мебели

      Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой. Насадка для мебели обеспечит оптимальную очистку мягкой мебели, например подушек, диванов и кресел, и удалит с них шерсть домашних питомцев.

      Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

      Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

      Система фильтрации Allergy H13 задерживает >99,9 % частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией. Уровень фильтрации соответствует стандарту HEPA 13***.

      Мягкая вставка и резиновые колеса для защиты мебели

      Мягкая вставка и резиновые колеса для защиты мебели

      Мягкая вставка и резиновые колеса защитят мебель и напольные покрытия от царапин и помогут с комфортом использовать пылесос в помещениях дома.

      Насадка Mini Turbo для качественной уборки волос, шерсти животных и пыли

      Насадка Mini Turbo для качественной уборки волос, шерсти животных и пыли

      Вращающаяся насадка Mini Turbo быстро удалит волосы, шерсть пух и пыль с диванов, подушек и других поверхностей. Идеально подойдет владельцам домашних животных.

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Входная мощность (IEC)
        899  Вт
        Уровень интенсивности звука
        71–77  дБ
        Входная мощность (макс)
        900  Вт

      • Простота использования

        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Радиус действия
        9  м
        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Соединительная деталь трубки
        ActiveLock
        Тип колес
        Резина

      • Дизайн

        цвет
        Опаловый зеленый

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        1,5  л
        Выходной фильтр
        Фильтр Allergy H13
        Фильтр защиты электродвигателя
        Моющийся фильтр
        Уровень фильтрации
        Уровень фильтрации HEPA 13***

      • Насадки и аксессуары

        Стандартная насадка
        Насадка TriActive+
        Дополнительная насадка
        • Мини-насадка "Турбо"
        • Насадка для твердых напольных покрытий
        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Встроенная щетка
        Хранение аксессуаров
        На защелке трубки

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        4,5  кг
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        412 x 280 x 280  миллиметра

      • Аксессуары

        Комплект для замены фильтра
        FC8010/02

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            • мощность всасывания по сравнению с PowerPro Active 2019 года; в соответствии с IEC 60312. Фильтрующая способность тестировалась в соответствии с DIN EN 60312/11/2008.
            • *Собирает 99,9 % пыли при уборке жестких покрытий с щелями (IEC62885-2).
            • ** Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.

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