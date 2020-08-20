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Больше не доступен
1900 Вт
PowerCyclone 7
Фильтр Allergy H13
Щетка Super Turbo
Мотор 1900 Вт обеспечивает мощность всасывания до 410 Вт для быстрой и тщательной уборки.
Технология PowerCyclone 7 обеспечивает аэродинамический дизайн, снижая сопротивление воздуха и обеспечивая максимальную мощность всасывания. Сверхбыстрый поток воздуха в цилиндрической камере и уникальные выходные лепестки помогут отделить пыль от воздуха.
Функция регулировки мощности позволит управлять мощностью всасывания для разных задач уборки — от твердых напольных покрытий до мягкой обивки.
Награды
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Yuriy555
20/08/2020
Україна
Вироб має чудові функції
Насамперед слід відзначити запас потужності, який дозволяє використовувати різні режими та швидкість роботи. Цим обумовлена велика швидкість прибирання: однокімнатна квартира - максимум 20 хвилин. Набір щіток та аксесуарів дуже вдалий для всіх варіантів чищення. Дуже проста системи видалення мусору та пилу.
Плюсы
Простота та легкість використання
Минусы
достатньо велика вага, що однак компенсується запасом потужності
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 FC9573/01 Пилосос без мішка для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 FC9573/01 Пилосос без мішка для пилу
VDS800
04/08/2020
Україна
Чистота гарантована
Надійний, досить хороша збірка деталей, можна сказати тихий, радує кількість насадок, ручка для переносу по кімнатах, об'єм колби, довжина шнура. Недоліки поки не виявлені.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 FC9573/01 Пилосос без мішка для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 FC9573/01 Пилосос без мішка для пилу
Alexfox557788rut
12/04/2019
Україна
Цей продукт має чудові функції.
Дуже сподобався. А зі щіткою циклон всмоктує навіть дуже забиту шерсть тварин.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 FC9573/01 Пилосос без мішка для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 FC9573/01 Пилосос без мішка для пилу
Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.