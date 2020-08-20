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Все серии

  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7

Больше не доступен

Серия 5000Безмешковый пылесос

FC9573/01

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

2 награды

Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
Безмешковый пылесос Philips 5000 Series — это наш самый мощный компактный пылесос. Минимум усилий для тщательной уборки с технологией PowerCyclone 7 и насадкой TriActive, располагающей сразу 3 функциями уборки.
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Удобное и гигиеничное очищение контейнера

Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7

  • 1900 Вт

  • PowerCyclone 7

  • Фильтр Allergy H13

  • Щетка Super Turbo

Мощный мотор 1900 Вт для высокой мощности всасывания

Мощный мотор 1900 Вт для высокой мощности всасывания

Мотор 1900 Вт обеспечивает мощность всасывания до 410 Вт для быстрой и тщательной уборки.

PowerCyclone 7 поддерживает высокую мощность всасывания надолго

PowerCyclone 7 поддерживает высокую мощность всасывания надолго

Технология PowerCyclone 7 обеспечивает аэродинамический дизайн, снижая сопротивление воздуха и обеспечивая максимальную мощность всасывания. Сверхбыстрый поток воздуха в цилиндрической камере и уникальные выходные лепестки помогут отделить пыль от воздуха.

Особая функция позволяет управлять мощностью всасывания

Особая функция позволяет управлять мощностью всасывания

Функция регулировки мощности позволит управлять мощностью всасывания для разных задач уборки — от твердых напольных покрытий до мягкой обивки.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_AWARD-1679654
  • Award image VRS_AWARD-1679594

Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

20/08/2020

Україна

Україна

Вироб має чудові функції

Насамперед слід відзначити запас потужності, який дозволяє використовувати різні режими та швидкість роботи. Цим обумовлена велика швидкість прибирання: однокімнатна квартира - максимум 20 хвилин. Набір щіток та аксесуарів дуже вдалий для всіх варіантів чищення. Дуже проста системи видалення мусору та пилу.

Плюсы

Простота та легкість використання

Минусы

достатньо велика вага, що однак компенсується запасом потужності

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 FC9573/01 Пилосос без мішка для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 FC9573/01 Пилосос без мішка для пилу

04/08/2020

Україна

Україна

Чистота гарантована

Надійний, досить хороша збірка деталей, можна сказати тихий, радує кількість насадок, ручка для переносу по кімнатах, об'єм колби, довжина шнура. Недоліки поки не виявлені.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 FC9573/01 Пилосос без мішка для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 FC9573/01 Пилосос без мішка для пилу

12/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт має чудові функції.

Дуже сподобався. А зі щіткою циклон всмоктує навіть дуже забиту шерсть тварин.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 FC9573/01 Пилосос без мішка для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 FC9573/01 Пилосос без мішка для пилу

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      Примечания

      1. Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.