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Больше не доступен
2000 Вт
PowerCyclone 8
Фильтр Allergy H13
Система хранения насадок
Мотор 2000 Вт обеспечивает силу всасывания 420 Вт и гарантирует тщательную уборку.
Технология PowerCyclone 8 обеспечивает мощную циркуляцию воздуха для увеличения мощности всасывания. Максимальная скорость воздухопотока в цилиндрической камере эффективно отделяет воздух от пыли на скорости >185 км/ч для оптимальных результатов уборки и стабильно высокой мощности всасывания.
Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия, в то время как через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли. Воздуха проходит через щетки по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.
Награды
4.9
из 5
20
Отзывы
95%
рекомендуют этот продукт
bunakov.m
08/05/2021
Україна
Как сменить встроенную щетку?
Где купить и как сменить встроенную в рукоятку щетку? Пылесос очень хороший. Но волосы щетки просто рассыпались
Плюсы
Мощный, тихий
Минусы
встроенная в рукоятку щетка быстро снашевается
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Expert FC9728/01 Безмешковый пылесос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Expert FC9728/01 Безмешковый пылесос
Дима
20/02/2018
Україна
Отличный пылесос!
Качество сборки, сам пластик - 5 баллов из 5-ти! Со своими функциями справляется на отлично! Маневренный, тихий и очень мощный. После другого пылесоса собрал столько пыли в контейнер, что стало страшно!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Expert FC9728/01 Безмешковый пылесос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Expert FC9728/01 Безмешковый пылесос
Paintingra44
15/02/2024
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Виріб чудовий!!!Дуже потужний, зручний!!!
Задоволена своїм вибором! Рекомендую до покупки!Філіпс- це завжди якість!!!
Плюсы
Дизайн, потужний,зручний!
Минусы
Важкуватий
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Expert FC9728/01 Пилосос без мішка для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Expert FC9728/01 Пилосос без мішка для пилу
Эффективность сбора пыли с твердых напольных покрытий с щелями, а также эффективность фильтрации тестировались согласно DIN EN60312-1:2013.
Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.