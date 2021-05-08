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  • Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*
  • Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*
  • Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*
  • Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*
  • Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*
  • Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*
  • Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*
  • Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*
  • Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*
  • Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*
  • Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*
  • Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*
  • Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*
  • Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*
  • Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*
  • Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*
  • Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*
  • Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*
  • Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*
  • Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*
  • Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*
  • Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*
  • Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*
  • Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*

Больше не доступен

PowerPro ExpertБезмешковый пылесос

FC9728/01

4.9
| (20) Отзывы | 95% рекомендуют этот продукт

1 награда

Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*
Безмешковый пылесос Philips 7000 Series обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди наших моделей. Максимально простая и эффективная уборка с технологией PowerCyclone 8 и насадкой TriActive, которая одновременно выполняет 3 особых действия по очистке.
Посмотреть все преимущества

Благодаря высокой мощности всасывания

Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*

  • 2000 Вт

  • PowerCyclone 8

  • Фильтр Allergy H13

  • Система хранения насадок

Мощный мотор 2000 Вт для высокой мощности всасывания

Мощный мотор 2000 Вт для высокой мощности всасывания

Мотор 2000 Вт обеспечивает силу всасывания 420 Вт и гарантирует тщательную уборку.

PowerCyclone 8 дольше поддерживает максимальную мощность всасывания

PowerCyclone 8 дольше поддерживает максимальную мощность всасывания

Технология PowerCyclone 8 обеспечивает мощную циркуляцию воздуха для увеличения мощности всасывания. Максимальная скорость воздухопотока в цилиндрической камере эффективно отделяет воздух от пыли на скорости >185 км/ч для оптимальных результатов уборки и стабильно высокой мощности всасывания.

Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия

Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия

Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия, в то время как через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли. Воздуха проходит через щетки по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_AWARD-961326

Отзывы

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4.9

из 5

20

Отзывы

95%

рекомендуют этот продукт

4
3
1

08/05/2021

Україна

Україна

Как сменить встроенную щетку?

Где купить и как сменить встроенную в рукоятку щетку? Пылесос очень хороший. Но волосы щетки просто рассыпались

Плюсы

Мощный, тихий

Минусы

встроенная в рукоятку щетка быстро снашевается

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Expert FC9728/01 Безмешковый пылесос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Expert FC9728/01 Безмешковый пылесос

20/02/2018

Україна

Україна

Отличный пылесос!

Качество сборки, сам пластик - 5 баллов из 5-ти! Со своими функциями справляется на отлично! Маневренный, тихий и очень мощный. После другого пылесоса собрал столько пыли в контейнер, что стало страшно!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Expert FC9728/01 Безмешковый пылесос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Expert FC9728/01 Безмешковый пылесос

15/02/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Виріб чудовий!!!Дуже потужний, зручний!!!

Задоволена своїм вибором! Рекомендую до покупки!Філіпс- це завжди якість!!!

Плюсы

Дизайн, потужний,зручний!

Минусы

Важкуватий

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Expert FC9728/01 Пилосос без мішка для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Expert FC9728/01 Пилосос без мішка для пилу

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      Примечания

      1. Эффективность сбора пыли с твердых напольных покрытий с щелями, а также эффективность фильтрации тестировались согласно DIN EN60312-1:2013.

      2. Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.