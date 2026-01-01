Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

Простое и удобное устройство с поддержкой стандарта Plug-and-Play. Встроенный накопитель Philips SSD – SATA III 2,5" поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.