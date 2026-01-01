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FM02SS030P/00
Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!
Простое и удобное устройство с поддержкой стандарта Plug-and-Play. Philips SSD поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.
2 ТБ
Твердотельный накопитель
Твердотельный накопитель Philips обеспечивает высокую скорость передачи данных, значительно сокращая время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.
Маркировка и перфорация на упаковке показывают, как легче всего открыть упаковку и быстро и без проблем получить доступ к накопителю USB.
Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.
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