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FM02SS130B/00
Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!
Простое и удобное устройство с поддержкой стандарта Plug-and-Play. Встроенный накопитель Philips SSD – SATA III 2,5" поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.
2 ТБ
Твердотельный накопитель
Твердотельный накопитель Philips обеспечивает высокую скорость передачи данных, значительно сокращая время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.
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