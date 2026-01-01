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FM12FD85B/00
Легкий, компактный, переносной
Простое, удобное устройство с поддержкой стандарта plug-and-play. Яркий флэш-накопитель USB Pico от Philips поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.
128 ГБ
2.0 серия Pico
Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.
Создан для максимальной портативности. Компактный стильный дизайн устройства позволяет брать данные с собой в любую поездку. Мультимедийные файлы и документы всегда с вами, когда это необходимо.
Выберите свой стильный цвет: лимонно-желтый, карамельно-розовый, ультрафиолет, салатный, синий электрик или оранжевый рассвет, храните и передавайте свои данные на ярком носителе
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