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        Флэш-накопитель USB

        FM12FD85B/00

        Легкий, компактный, переносной

        Простое, удобное устройство с поддержкой стандарта plug-and-play. Яркий флэш-накопитель USB Pico от Philips поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.

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        Мгновенный перенос файлов

        Легкий, компактный, переносной

        • 128 ГБ

        • 2.0 серия Pico

        Быстрый перенос данных благодаря высокоскоростному USB 2.0.

        Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.

        Стильный дизайн и легкий корпус

        Создан для максимальной портативности. Компактный стильный дизайн устройства позволяет брать данные с собой в любую поездку. Мультимедийные файлы и документы всегда с вами, когда это необходимо.

        Стильный накопитель USB с ярким дизайном

        Выберите свой стильный цвет: лимонно-желтый, карамельно-розовый, ультрафиолет, салатный, синий электрик или оранжевый рассвет, храните и передавайте свои данные на ярком носителе

        Технические характеристики

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        • • Скидка -10% за подписку
        • • Уникальные предложения