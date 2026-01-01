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Флэш-накопитель USB

FM16FD05D/00

Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

Простое, удобное устройство с поддержкой стандарта plug-and-play. Яркий флэш-накопитель USB Snow от Philips поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.

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Мгновенный перенос файлов

Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

  • 16 ГБ

  • Vivid 2.0

  • 2 шт. в упаковке

Быстрый перенос данных благодаря высокоскоростному USB 2.0.

Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.

Стильный накопитель USB с ярким дизайном

Выберите свой стильный цвет: лимонно-желтый, карамельно-розовый, ультрафиолет, салатный, синий электрик или оранжевый рассвет, храните и передавайте свои данные на ярком носителе

Индикатор работы загорается при копировании файлов

Если загорается светодиодный индикатор, это говорит о том, что дисковод правильно подключен и готов к работе, а быстрое мигание индикатора свидетельствует о процессе копирования файлов.

Технические характеристики

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 183.5 kB
  • 24 August 2026

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