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        Флэш-накопитель USB

        FM32FD05E/00

        Легкий, компактный, переносной

        Простое, удобное устройство с поддержкой стандарта plug-and-play. Яркий флэш-накопитель USB VIVID от Philips поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.

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        Мгновенный перенос файлов

        Легкий, компактный, переносной

        • 32 ГБ

        • Vivid 2.0

        • 3 шт. в упаковке

        Емкость 32 ГБ для хранения больших файлов

        Емкость 32 ГБ позволяет хранить и использовать большие объемы данных, подключая накопитель через разъем USB персонального компьютера или ноутбука.

        Быстрый перенос данных благодаря высокоскоростному USB 2.0.

        Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.

        Стильный накопитель USB с ярким дизайном

        Выберите свой стильный цвет: лимонно-желтый, карамельно-розовый, ультрафиолет, салатный, синий электрик или оранжевый рассвет, храните и передавайте свои данные на ярком носителе

        Технические характеристики

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        • • Уникальные предложения