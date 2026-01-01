КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

        Больше не доступен

        Флэш-накопитель USB

        FM32FD170E/00

        Легкий, компактный, переносной

        Простое, удобное устройство с поддержкой стандарта plug-and-play. Яркий флэш-накопитель USB MOTION от Philips поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.

        Посмотреть все преимущества

        Мгновенный перенос файлов

        Легкий, компактный, переносной

        • 32 ГБ

        • Motion Edition 2.0

        • 3 шт. в упаковке

        Легко открыть и удобно распаковывать

        Маркировка и перфорация на упаковке показывают, как легче всего открыть упаковку и быстро и без проблем получить доступ к накопителю USB.

        Быстрый перенос данных благодаря высокоскоростному USB 2.0.

        Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.

        Индикатор работы загорается при копировании файлов

        Если загорается светодиодный индикатор, это говорит о том, что дисковод правильно подключен и готов к работе, а быстрое мигание индикатора свидетельствует о процессе копирования файлов.

        Технические характеристики

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

        Отзывы

        Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

        • • Скидка -10% за подписку
        • • Уникальные предложения

        Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

        • • Скидка -10% за подписку
        • • Уникальные предложения