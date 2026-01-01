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        SDHC-карты

        FM32MP45D/00

        Легкий, компактный, переносной

        Эта компактная карта Micro SDHC предлагает объем памяти 32 ГБ и класс скорости Class 10 UHS-I U1. В комплекте 2 карты + адаптер.

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        Micro SDHC 32 ГБ с адаптером

        Легкий, компактный, переносной

        • 32 ГБ

        • Класс 10

        • UHS-I

        • 2 шт. в упаковке

        Емкость 32 ГБ для хранения больших файлов

        Емкость 32 ГБ позволяет хранить и использовать большие объемы данных, подключая накопитель через разъем USB персонального компьютера или ноутбука.

        Невероятно высокая скорость передачи данных с картами памяти SDHC класса 10

        Благодаря характеристикам класса 10 и высокой скорости передачи данных, отличающих эту карту SDHC, больше не придется долго ждать, пока перекачается файл!

        Технические характеристики

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