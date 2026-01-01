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Больше не доступен
FM32MP45D/00
Легкий, компактный, переносной
Эта компактная карта Micro SDHC предлагает объем памяти 32 ГБ и класс скорости Class 10 UHS-I U1. В комплекте 2 карты + адаптер.
32 ГБ
Класс 10
UHS-I
2 шт. в упаковке
Емкость 32 ГБ позволяет хранить и использовать большие объемы данных, подключая накопитель через разъем USB персонального компьютера или ноутбука.
Благодаря характеристикам класса 10 и высокой скорости передачи данных, отличающих эту карту SDHC, больше не придется долго ждать, пока перекачается файл!
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