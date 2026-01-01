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        SSD

        FM50SM140B/00

        Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

        Простое и удобное устройство с поддержкой стандарта Plug-and-Play. Встроенный накопитель Philips SSD – SATA III 2,5" поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.

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        Мгновенный перенос файлов

        Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

        • 500 ГБ

        • Твердотельный накопитель

        Твердотельный накопитель для сверхбыстрой передачи данных

        Твердотельный накопитель Philips обеспечивает высокую скорость передачи данных, значительно сокращая время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.

        Технические характеристики

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        • • Скидка -10% за подписку
        • • Уникальные предложения