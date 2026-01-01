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FM51FD175B/00
Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!
Простое, удобное устройство с поддержкой стандарта plug-and-play. Яркий флэш-накопитель USB SNOW от Philips поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.
512 ГБ
Motion Edition 3.2
USB Type-C
Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.
Емкость 512 Гб позволяет хранить большие объемы данных, обмениваться и делиться ими при подключении через USB-порт персонального компьютера или ноутбука.
Выберите свой стильный цвет: лимонно-желтый, карамельно-розовый, ультрафиолет, салатный, синий электрик или оранжевый рассвет, храните и передавайте свои данные на ярком носителе
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