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Флэш-накопитель USB

FM51FD175B/00

Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

Простое, удобное устройство с поддержкой стандарта plug-and-play. Яркий флэш-накопитель USB SNOW от Philips поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.

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Мгновенный перенос файлов

Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

  • 512 ГБ

  • Motion Edition 3.2

  • USB Type-C

Быстрая передача данных благодаря высокоскоростному USB Type-C

Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.

Объем памяти 512 МБ для хранения больших файлов данных

Емкость 512 Гб позволяет хранить большие объемы данных, обмениваться и делиться ими при подключении через USB-порт персонального компьютера или ноутбука.

Стильный накопитель USB с ярким дизайном

Выберите свой стильный цвет: лимонно-желтый, карамельно-розовый, ультрафиолет, салатный, синий электрик или оранжевый рассвет, храните и передавайте свои данные на ярком носителе

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
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