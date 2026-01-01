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        Флэш-накопитель USB

        FM64FD05E/00

        Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

        Простое, удобное устройство с поддержкой стандарта plug-and-play. Яркий флэш-накопитель USB VIVID от Philips поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.

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        Мгновенный перенос файлов

        Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

        • 64 ГБ

        • Vivid 2.0

        • 3 шт. в упаковке

        Емкость 64 ГБ для хранения больших файлов данных

        Емкость 64 ГБ позволяет обмениваться большими объемами данных через порт USB персонального компьютера или ноутбука.

        Быстрый перенос данных благодаря высокоскоростному USB 2.0.

        Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.

        Индикатор работы загорается при копировании файлов

        Если загорается светодиодный индикатор, это говорит о том, что дисковод правильно подключен и готов к работе, а быстрое мигание индикатора свидетельствует о процессе копирования файлов.

        Технические характеристики

        Инструкции и документация

        Локализованная торговая брошюра

        • PDF файл, 73.5 kB
        • 24 August 2026

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        • • Уникальные предложения