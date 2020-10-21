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  • Мощное звучание без проводов
  • Мощное звучание без проводов
  • Мощное звучание без проводов
  • Мощное звучание без проводов
  • Мощное звучание без проводов
  • Мощное звучание без проводов

Больше не доступен

Мини-система Hi-Fi

FX10/12

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Мощное звучание без проводов
Беспроводная передача музыки через Bluetooth® с любого смарт-устройства. Двойной усилитель повышает качество звука, а общая выходная мощность 230 Вт (среднеквадр.) обеспечивает насыщенное звучание.
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Мощное звучание без проводов

  • Bluetooth®

Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™

Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Двойной усилитель для улучшения звучания

Двойной усилитель для улучшения звучания

Двойной усилитель повышает качество звучания путем уменьшения перекрестных искажений между НЧ- и ВЧ- динамиками, поскольку каждый преобразователь имеет отдельный усилитель. В результате низкочастотный звук получается глубоким и мощным и не мешает воспроизведению более высоких частот, которые передаются чисто и четко. В сочетании с точным исполнением конструкции активного кроссовера достигается улучшенный контроль фаз и частотной характеристики каждого излучателя для создания более гармоничного и естественного звучания.

Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

21/10/2020

Україна

Україна

Мал да удал!

Достойный ответ невоспитанным соседям!!! Единственный минус для меня это отображение часов их не видно.. в остальном стильно громко компактно.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про FX10 Міні-система Hi-Fi

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про FX10 Міні-система Hi-Fi

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