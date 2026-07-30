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  • Впечатляющее звучание без проводов
  • Впечатляющее звучание без проводов
  • Впечатляющее звучание без проводов
  • Впечатляющее звучание без проводов
  • Впечатляющее звучание без проводов
  • Впечатляющее звучание без проводов

Больше не доступен

Мини-система Hi-Fi

FX25/12

Впечатляющее звучание без проводов
Беспроводная передача музыки через Bluetooth® с любого смарт-устройства и технология NFC для мгновенного сопряжения. Двойной усилитель повышает качество музыки, а общая выходная мощность 300 Вт (среднеквадр.) обеспечивает удивительно глубокий звук.
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Впечатляющее звучание без проводов

  • Технологии Bluetooth® и NFC

Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™

Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.

Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

Технические характеристики

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