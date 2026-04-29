Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Увлажнители и очистители воздуха
Все серии
Series 2 Фильтр NanoProtect HEPA
Больше не доступен
Поддержка
FY0194/30
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
Технология NanoProtect HEPA гарантирует защиту от вирусов, бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных.
Связаться с Philips
Мы готовы помочь