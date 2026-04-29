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Series 2 Фильтр NanoProtect HEPA

Больше не доступен

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Series 2Фильтр NanoProtect HEPA

FY0194/30

Series 2 Фильтр NanoProtect HEPA

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Технология NanoProtect HEPA гарантирует защиту от вирусов, бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных.

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  • 21 July 2026

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