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Больше не доступен
FY0194/30
Задерживает 99,5% частиц размером 0,003 мкм
Для очистителя воздуха AC0820/10
Рекомендуемая замена: каждые 12 месяцев
Перед выпуском с завода воздушные фильтры Philips проходят ряд обязательных и строгих проверок. Они проходят строгие испытания на прочность и долговечность с целью непрерывной работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Наши фильтры предназначены для обеспечения максимальной производительности вашего очистителя Philips до последнего дня срока службы фильтра.
Волокна с низким сопротивлением в фильтре NanoProtect HEPA обеспечивают максимальный уровень циркуляции воздуха. Электростатический заряд притягивает мельчайшие частицы размером 0,003 микрон с эффективностью 99,98%, что позволяет фильтру очищать воздух быстрее, чем при использовании модели HEPA H13, применяемой в сфере медицины (4).
Очиститель задерживает аэрозольные частицы, включая содержащие респираторные вирусы. Независимое тестирование показало, что фильтр задерживает до 99,9% содержащихся в воздухе вирусов и аэрозольных частиц. Также протестировано на защиту от коронавируса (8).
Отзывы
(1) Рекомендуемый срок службы рассчитывается на основе среднего времени использования устройства Philips и данных ВОЗ об уровне загрязнения окружающей среды. Фактический срок службы зависит от условий и частоты использования.
(2) Применимо только к некоторым моделям с возможностью подключения
(3) Применимо только для стран с доступным магазином Philips
(4) Материал фильтра NanoProtect HEPA оказывает более низкое сопротивление воздушному потоку по сравнению с материалом фильтра HEPA H13, что позволяет очистителю воздуха Philips с NanoProtect обеспечивать более высокую скорость подачи чистого воздуха (CADR), чем с сертифицированным фильтром HEPA H13 аналогичного размера.
(5) На основании данных проходящего через фильтр воздуха; для испытания iUTA, выполненного согласно DIN71460-1, использовался аэрозоль NaCl.
(6) В зависимости от фильтра, используемого с очистителем Philips AC1711 или 1715
(7) Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов проведено организацией Airmid Healthgroup Ltd.; в воздухе камеры 28,5 м³ содержался вирус гриппа рода А (H1N1).
(8) Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов выполнялось в независимой лаборатории; в камере для тестирования находились аэрозольные частицы птичьего коронавируса (IBV), фильтрация производилась через фильтр Philips HEPA NanoProtect.