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    Series 2

    Фильтр NanoProtect HEPA

    FY0194/30
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Надежная защита для лучшей работы Надежная защита для лучшей работы Надежная защита для лучшей работы
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      Series 2 Фильтр NanoProtect HEPA

      FY0194/30
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Надежная защита для лучшей работы

      Технология NanoProtect HEPA гарантирует защиту от вирусов, бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных. Узнать обо всех преимуществах

      Series 2 Фильтр NanoProtect HEPA

      Надежная защита для лучшей работы

      Технология NanoProtect HEPA гарантирует защиту от вирусов, бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных. Узнать обо всех преимуществах

      Надежная защита для лучшей работы

      Технология NanoProtect HEPA гарантирует защиту от вирусов, бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных. Узнать обо всех преимуществах

      Series 2 Фильтр NanoProtect HEPA

      Надежная защита для лучшей работы

      Технология NanoProtect HEPA гарантирует защиту от вирусов, бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных. Узнать обо всех преимуществах

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        Series 2

        Series 2

        Фильтр NanoProtect HEPA

        Итого:

        Надежная защита для лучшей работы

        Оригинальный фильтр Philips идеально подходит для использования

        • Задерживает 99,5% частиц размером 0,003 мкм
        • Для очистителя воздуха AC0820/10
        • Рекомендуемая замена: каждые 12 месяцев
        Фильтры Philips гарантируют эффективную работу устройства

        Фильтры Philips гарантируют эффективную работу устройства

        Перед выпуском с завода воздушные фильтры Philips проходят ряд обязательных и строгих проверок. Они проходят строгие испытания на прочность и долговечность с целью непрерывной работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Наши фильтры предназначены для обеспечения максимальной производительности вашего очистителя Philips до последнего дня срока службы фильтра.

        Фильтр NanoProtect HEPA очищает быстрее по сравнению с моделью H13 (4)

        Фильтр NanoProtect HEPA очищает быстрее по сравнению с моделью H13 (4)

        Волокна с низким сопротивлением в фильтре NanoProtect HEPA обеспечивают максимальный уровень циркуляции воздуха. Электростатический заряд притягивает мельчайшие частицы размером 0,003 микрон с эффективностью 99,98%, что позволяет фильтру очищать воздух быстрее, чем при использовании модели HEPA H13, применяемой в сфере медицины (4).

        Удаляет до 99,9% вирусов

        Удаляет до 99,9% вирусов

        Очиститель задерживает аэрозольные частицы, включая содержащие респираторные вирусы. Независимое тестирование показало, что фильтр задерживает до 99,9% содержащихся в воздухе вирусов и аэрозольных частиц. Также протестировано на защиту от коронавируса (8).

        Следите за интеллектуальным индикатором состояния фильтра на вашем устройстве

        Следите за интеллектуальным индикатором состояния фильтра на вашем устройстве

        Устройство Philips сообщает, когда нужно выполнить чистку фильтра предварительной очистки либо заменить фильтр. Это займет меньше минуты. Простота обслуживание устройства гарантирует, что вы всегда будете наслаждаться чистым и безопасным воздухом.

        • Вес и размеры

          Размер упаковки (Д x Ш x В)
          195*195*188 mm
          Цвет
          Белый, черный
          Размеры изделия (Д х Ш х В)
          185*120*175 мм

        • Performance

          Particle filtration
          99,5% при размере 0,003 мкм
          Allergen filtration
          99,99%
          Virus & Aerosol filtration
          99,9%

        • Maintenance

          Wash under water
          Нет
          Clean with a brush
          Нет
          Clean with chemical products
          Нет

        • Replacement

          For Philips air purifier(s)
          AC0819, AC0820

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            Риски, связанные с продуктом
            • (1) Рекомендуемый срок службы рассчитывается на основе среднего времени использования устройства Philips и данных ВОЗ об уровне загрязнения окружающей среды. Фактический срок службы зависит от условий и частоты использования.
            • (2) Применимо только к некоторым моделям с возможностью подключения
            • (3) Применимо только для стран с доступным магазином Philips
            • (4) Материал фильтра NanoProtect HEPA оказывает более низкое сопротивление воздушному потоку по сравнению с материалом фильтра HEPA H13, что позволяет очистителю воздуха Philips с NanoProtect обеспечивать более высокую скорость подачи чистого воздуха (CADR), чем с сертифицированным фильтром HEPA H13 аналогичного размера.
            • (5) На основании данных проходящего через фильтр воздуха; для испытания iUTA, выполненного согласно DIN71460-1, использовался аэрозоль NaCl.
            • (6) В зависимости от фильтра, используемого с очистителем Philips AC1711 или 1715
            • (7) Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов проведено организацией Airmid Healthgroup Ltd.; в воздухе камеры 28,5 м³ содержался вирус гриппа рода А (H1N1).
            • (8) Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов выполнялось в независимой лаборатории; в камере для тестирования находились аэрозольные частицы птичьего коронавируса (IBV), фильтрация производилась через фильтр Philips HEPA NanoProtect.

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