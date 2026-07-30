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Больше не доступен

Series 2Фильтр NanoProtect HEPA

FY0194/30

Надежная защита для лучшей работы
Технология NanoProtect HEPA гарантирует защиту от вирусов, бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных.
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Совместимые продукты
Серия 800

Серия 800
Компактный очиститель воздуха

AC0820/10

Оригинальный фильтр Philips идеально подходит для использования

Надежная защита для лучшей работы

  • Задерживает 99,5% частиц размером 0,003 мкм

  • Для очистителя воздуха AC0820/10

  • Рекомендуемая замена: каждые 12 месяцев

Фильтры Philips гарантируют эффективную работу устройства

Фильтры Philips гарантируют эффективную работу устройства

Перед выпуском с завода воздушные фильтры Philips проходят ряд обязательных и строгих проверок. Они проходят строгие испытания на прочность и долговечность с целью непрерывной работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Наши фильтры предназначены для обеспечения максимальной производительности вашего очистителя Philips до последнего дня срока службы фильтра.

Фильтр NanoProtect HEPA очищает быстрее по сравнению с моделью H13 (4)

Фильтр NanoProtect HEPA очищает быстрее по сравнению с моделью H13 (4)

Волокна с низким сопротивлением в фильтре NanoProtect HEPA обеспечивают максимальный уровень циркуляции воздуха. Электростатический заряд притягивает мельчайшие частицы размером 0,003 микрон с эффективностью 99,98%, что позволяет фильтру очищать воздух быстрее, чем при использовании модели HEPA H13, применяемой в сфере медицины (4).

Удаляет до 99,9 % вирусов

Удаляет до 99,9 % вирусов

Очиститель задерживает аэрозольные частицы, включая содержащие респираторные вирусы. Независимое тестирование показало, что фильтр задерживает до 99,9% содержащихся в воздухе вирусов и аэрозольных частиц. Также протестировано на защиту от коронавируса (8).

Технические характеристики

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      Примечания

      1. (1) Рекомендуемый срок службы рассчитывается на основе среднего времени использования устройства Philips и данных ВОЗ об уровне загрязнения окружающей среды. Фактический срок службы зависит от условий и частоты использования.

      2. (2) Применимо только к некоторым моделям с возможностью подключения

      3. (3) Применимо только для стран с доступным магазином Philips

      4. (4) Материал фильтра NanoProtect HEPA оказывает более низкое сопротивление воздушному потоку по сравнению с материалом фильтра HEPA H13, что позволяет очистителю воздуха Philips с NanoProtect обеспечивать более высокую скорость подачи чистого воздуха (CADR), чем с сертифицированным фильтром HEPA H13 аналогичного размера.

      5. (5) На основании данных проходящего через фильтр воздуха; для испытания iUTA, выполненного согласно DIN71460-1, использовался аэрозоль NaCl.

      6. (6) В зависимости от фильтра, используемого с очистителем Philips AC1711 или 1715

      7. (7) Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов проведено организацией Airmid Healthgroup Ltd.; в воздухе камеры 28,5 м³ содержался вирус гриппа рода А (H1N1).

      8. (8) Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов выполнялось в независимой лаборатории; в камере для тестирования находились аэрозольные частицы птичьего коронавируса (IBV), фильтрация производилась через фильтр Philips HEPA NanoProtect.