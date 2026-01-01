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Все серии

  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 800
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 800
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 800
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 800
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 800
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 800
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 800
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 800
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 800
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 800
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 800
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 800

Очиститель воздуха серии 800Фильтр HEPA NanoProtect и активированный уголь

FY0293/30

Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 800

Оригинальный сменный фильтр 3 в 1 для вашего очистителя воздуха: HEPA NanoProtect, фильтр с активированным углем и фильтр предварительной очистки защитят вас от загрязнителей, пыльцы, пыли, аллергенов животных и вирусов.

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Совместимые продукты
Серия 800i

Серия 800i
Компактный очиститель воздуха

AC0850/11

Эффективно задерживает 99,9 % наночастиц (1)

Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 800

  • Совместимо с серией 800

  • В комплекте: 1 фильтр

  • Срок службы 1 год

  • Оригинальный фильтр Philips

Совместимо с серией 800

Совместимо с серией 800

Сменные фильтры для очистителей воздуха Philips серии 800: AC0830 и AC0850. Модель очистителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.

Длительный срок службы фильтра до 1 года

Длительный срок службы фильтра до 1 года

Фильтры обеспечивают оптимальный результат фильтрации до 1 года (2) для экономии времени и денег. Регулярно меняйте фильтр для поддержания оптимального результата.

Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.

Технические характеристики

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Примечания

  1. (1) Из воздуха, который проходит через фильтр; протестировано согласно стандарту DIN71460 с аэрозольными частицами хлорида натрия размером 0,003 мкм и 0,3 мкм, институт iUTA

  2. (2) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.