Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 800

Оригинальный сменный фильтр 3 в 1 для вашего очистителя воздуха: HEPA NanoProtect, фильтр с активированным углем и фильтр предварительной очистки защитят вас от загрязнителей, пыльцы, пыли, аллергенов животных и вирусов.