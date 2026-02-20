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PureProtect Lite серии 700 Фильтр HEPA NanoProtect

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PureProtect Lite серии 700Фильтр HEPA NanoProtect

FY0700/30

PureProtect Lite серии 700 Фильтр HEPA NanoProtect

Новинка

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Инструкции и документация

Оригинальные сменные фильтры для вашего очистителя воздуха: 3-слойный фильтр HEPA NanoProtect, активированный уголь и предварительный фильтр для защиты от загрязнений, пыльцы, пыли, шерсти животных и вирусов.

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  • 9 October 2026

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