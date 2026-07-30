PureProtect Mini серии 900

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Расширенная гарантия 3 года
FY0910/30
Совместимость: серии 900 и 800
Срок службы до 1 года
В комплекте: 1 фильтр
Оригинальный фильтр Philips
Сменный фильтр для очистителей воздуха Philips серий 900 и 800: AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Модель очистителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.
Фильтры обеспечивают оптимальный результат фильтрации до 1 года (2) для экономии времени и денег. Для более эффективной фильтрации регулярно очищайте фильтр предварительной очистки пылесосом.
Оригинальный фильтр Philips предназначен для идеальной совместимости с вашим устройством. Для оптимального результата всегда используйте только оригинальные фильтры Philips.
Отзывы
(1) Из воздуха, который проходит через фильтр; протестировано согласно стандарту DIN71460 с аэрозольными частицами хлорида натрия размером 0,003 мкм, iUTA
(2) Срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.