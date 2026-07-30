PureProtect Mini серии 900

Оригинальный фильтр для очистителя воздуха PureProtect Mini 900

Оригинальный сменный фильтр 3 в 1 для вашего очистителя воздуха: HEPA NanoProtect, фильтр с активированным углем и фильтр предварительной очистки защитят вас от загрязнителей, пыльцы, пыли, перхоти животных и вирусов.