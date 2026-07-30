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Все серии

  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха PureProtect Mini 900
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха PureProtect Mini 900
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха PureProtect Mini 900
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха PureProtect Mini 900
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха PureProtect Mini 900
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха PureProtect Mini 900
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха PureProtect Mini 900
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха PureProtect Mini 900
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха PureProtect Mini 900
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха PureProtect Mini 900

PureProtect Mini серии 900Фильтр HEPA NanoProtect

FY0910/30

Оригинальный фильтр для очистителя воздуха PureProtect Mini 900
Оригинальный сменный фильтр 3 в 1 для вашего очистителя воздуха: HEPA NanoProtect, фильтр с активированным углем и фильтр предварительной очистки защитят вас от загрязнителей, пыльцы, пыли, перхоти животных и вирусов.
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Совместимые продукты
PureProtect Mini серии 900

PureProtect Mini серии 900
Умный очиститель воздуха

AC0951/13

Эффективно задерживает 99,97 % наночастиц (1)

Оригинальный фильтр для очистителя воздуха PureProtect Mini 900

  • Совместимость: серии 900 и 800

  • Срок службы до 1 года

  • В комплекте: 1 фильтр

  • Оригинальный фильтр Philips

Совместимо с очистителями воздуха серий 900 и 800

Совместимо с очистителями воздуха серий 900 и 800

Сменный фильтр для очистителей воздуха Philips серий 900 и 800: AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Модель очистителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.

Долговечный фильтр со сроком службы до 1 года

Долговечный фильтр со сроком службы до 1 года

Фильтры обеспечивают оптимальный результат фильтрации до 1 года (2) для экономии времени и денег. Для более эффективной фильтрации регулярно очищайте фильтр предварительной очистки пылесосом.

Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

Оригинальный фильтр Philips предназначен для идеальной совместимости с вашим устройством. Для оптимального результата всегда используйте только оригинальные фильтры Philips.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. (1) Из воздуха, который проходит через фильтр; протестировано согласно стандарту DIN71460 с аэрозольными частицами хлорида натрия размером 0,003 мкм, iUTA

      2. (2) Срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.