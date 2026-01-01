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Больше не доступен
FY1114/10
Позаботьтесь о том, чем вы дышите
Эффективное очищение на наноуровне с помощью фильтра Nano Protect
Фильтр улавливает 99,5% частиц размером 0,02 мкм 0,02
Для мойки воздуха HU5930/10
Рекомендуемая замена: каждые 12 месяцев
Извлеките фильтр из упаковки и замените старый фильтр в приборе, затем нажмите кнопку сброса на дисплее
Функция оповещений системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает о том, что требуется заменить фильтр. Если замена загрязненного фильтра не была проведена своевременно, устройство перестает работать, так как очистка воздуха не выполняется. Теперь воздух в вашем доме всегда будет свежим.
Фильтр с защитой на наноуровне эффективно удаляет мельчайшие загрязнения размером до 0,02 мкм*, в том числе мелкую пыль, пыльцу, пылевых клещей, бактерии и некоторые виды вирусов. Поверхность фильтра раскрывается до 1,17 м2 для высокоэффективной фильтрации. Уменьшает количество аллергенов и предотвращает возникновение симптомов аллергии.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
Отзывы
Протестировано IUTA. По данным отчета за 2008 год об оценке микробиологического риска Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) размеры вирусов птичьего гриппа, человеческого гриппа, возбудителя легионеллеза, гепатита и атипичной пневмонии превышают 20 нанометров (0,02 мкм).