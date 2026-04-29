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Серии 1000i и 2000i 2 в 1 Фильтр с активированным углем

Больше не доступен

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Серии 1000i и 2000i 2 в 1Фильтр с активированным углем

FY1413/30

Серии 1000i и 2000i 2 в 1 Фильтр с активированным углем

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Оригинальный сменный фильтр для вашего очистителя воздуха: фильтр с активированным углем эффективно удаляет летучие органические соединения (ЛОС) и неприятные запахи, делая воздух в помещении чище и полезнее.

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  • 26 July 2026

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