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Увлажнители и очистители воздуха
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Серии 1000i и 2000i 2 в 1 Фильтр с активированным углем
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Оригинальный сменный фильтр для вашего очистителя воздуха: фильтр с активированным углем эффективно удаляет летучие органические соединения (ЛОС) и неприятные запахи, делая воздух в помещении чище и полезнее.
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