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Интеллектуальная очистка
Угольный фильтр с ячеистой структурой обеспечивает эффективное удаление летучих органических соединений и запахов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Интеллектуальная очистка
Угольный фильтр с ячеистой структурой обеспечивает эффективное удаление летучих органических соединений и запахов. Узнать обо всех преимуществах
Интеллектуальная очистка
Угольный фильтр с ячеистой структурой обеспечивает эффективное удаление летучих органических соединений и запахов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Интеллектуальная очистка
Угольный фильтр с ячеистой структурой обеспечивает эффективное удаление летучих органических соединений и запахов. Узнать обо всех преимуществах
Фильтр с защитой на наноуровне
Цена магазина Philips
Итого:
В развернутом виде площадь поглощающей поверхности с активированным углем приблизительно равна площади 43 футбольных полей, что обеспечивает постоянную защиту и длительный срок службы до 12 месяцев.
Угольный фильтр с ячеистой структурой предназначен для эффективного удаления различных газов, включая вредные летучие органические соединения и запахи.