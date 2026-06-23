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Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Совместимо с сериями 1000i и 2000i
В комплекте: 1 фильтр
Срок службы 1 год
Оригинальный фильтр Philips
Сменные фильтры для очистителей воздуха Philips 2 в 1 серий 1000i и 2000i: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Модель очистителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.
Фильтры обеспечивают эффективную работу до 1 года (2),чтобы вы тратили меньше денег и времени на замену.
Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Михайло хх
23/06/2026
Україна
Який брати ?
А як що вже його нема який брати до моєї системи? В Мене модель АС2729?
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
Date of Use 2026-06-23
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
Date of Use 2026-06-23
Olgatod
13/09/2022
Україна
Виріб чудовий
Ок. Користуюся кліматичною системою з цим фільтром дуже задоволені
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
(1) На основании данных проходящего через фильтр воздуха; для испытания iUTA, выполненного согласно DIN71460-1, использовался аэрозоль NaCl.
(2) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.