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Все серии

  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 1000i и 2000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 1000i и 2000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 1000i и 2000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 1000i и 2000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 1000i и 2000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 1000i и 2000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 1000i и 2000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 1000i и 2000i

Больше не доступен

Серии 1000i и 2000i 2 в 1Фильтр с активированным углем

FY1413/30

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 1000i и 2000i
Оригинальный сменный фильтр для вашего очистителя воздуха: фильтр с активированным углем эффективно удаляет летучие органические соединения (ЛОС) и неприятные запахи, делая воздух в помещении чище и полезнее.
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Совместимые продукты
Серия 2000i

Серия 2000i
Климатический комплекс

AC2729/10

Серия 2000i

Серия 2000i
Климатический комплекс

AC2729/13

Эффективно устраняет газы и неприятные запахи

Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 1000i и 2000i

  • Совместимо с сериями 1000i и 2000i

  • В комплекте: 1 фильтр

  • Срок службы 1 год

  • Оригинальный фильтр Philips

Совместимо с устройствами Philips серий 1000i и 2000i

Совместимо с устройствами Philips серий 1000i и 2000i

Сменные фильтры для очистителей воздуха Philips 2 в 1 серий 1000i и 2000i: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Модель очистителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.

Длительный срок службы фильтра до 1 года

Длительный срок службы фильтра до 1 года

Фильтры обеспечивают эффективную работу до 1 года (2),чтобы вы тратили меньше денег и времени на замену.

Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

23/06/2026

Україна

Україна

Який брати ?

А як що вже його нема який брати до моєї системи? В Мене модель АС2729?

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

Date of Use 2026-06-23

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

Date of Use 2026-06-23

13/09/2022

Україна

Україна

Виріб чудовий

Ок. Користуюся кліматичною системою з цим фільтром дуже задоволені

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

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      Примечания

      1. (1) На основании данных проходящего через фильтр воздуха; для испытания iUTA, выполненного согласно DIN71460-1, использовался аэрозоль NaCl.

      2. (2) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.