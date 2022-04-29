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Больше не доступен
Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2000
Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подойдет для вашего прибора и обеспечит стабильный уровень эффективной работы. Фильтр использует технологию NanoCloud, которая выпускает невидимый человеческому глазу водяной пар, в результате чего при увлажнении в воздухе присутствует на 99 % меньше бактерий (1)
Предотвращает распространение бактерий и белого налета в воздух
Для увлажнителей HU4801/01, HU4803/01 HU4813/10
Рекомендуемая замена: каждые 6 месяцев
Оригинальный фильтр Philips
Сменные фильтры для увлажнителей воздуха Philips серии 2000: HU4801, HU4802, HU4803, HU4810, HU4811, HU4813, HU4814. Модель увлажнителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.
Фильтры обеспечивают эффективную работу до 6 месяцев (1),чтобы вы тратили меньше денег и времени на замену.
Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
5.0
из 5
30
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Zlata98
29/04/2022
Україна
Часть акции
Фільтр добре збирає на себе пил та домішки з води
Фільтр добре збирає на себе пил з повітря і бруд з води і не дає можливості розносити його по кімнаті, зручно що його можна доглядати і за рахунок цього термін служби його збільшується. Купували зволожувач повітря на опалювальний період, і фільтр відмінно відслужив весь період.
Плюсы
Довгий строк служби та легкий догляд
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Дата пользования 2021-12-29
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Дата пользования 2021-12-29
Anastasi197374
26/04/2022
Україна
Часть акции
Добре фільтрує
Фільтр служить дуже добре. Періодично промиваю під водою. Легкий у використанні і заміні.
Плюсы
Завжи є в наявності
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Дата пользования 2021-10-26
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Дата пользования 2021-10-26
Uliana07
26/04/2022
Україна
Часть акции
Чудовий фільтр
Унікальний зволожуючий фільтр, який забезпечує високу продуктивність мого зволожувача повітря. Запобігає розповсюдженню бактерій і білого пилу. Покупкою задоволена, рекомендую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для подавления распространения бактерий; протестировано независимой лабораторией.
(2) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для снижения скорости распространения бактерий, согласно тестам в независимой лаборатории