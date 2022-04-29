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  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401

Больше не доступен

Увлажнитель воздуха серии 2000Увлажняющий фильтр

FY2401/30

5

| (30) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2000

Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подойдет для вашего прибора и обеспечит стабильный уровень эффективной работы. Фильтр использует технологию NanoCloud, которая выпускает невидимый человеческому глазу водяной пар, в результате чего при увлажнении в воздухе присутствует на 99 % меньше бактерий (1)

Посмотреть все преимущества

Технология NanoCloud и гигиеничное увлажнение

Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2000

  • Предотвращает распространение бактерий и белого налета в воздух

  • Для увлажнителей HU4801/01, HU4803/01 HU4813/10

  • Рекомендуемая замена: каждые 6 месяцев

  • Оригинальный фильтр Philips

Для увлажнителей Philips серии 2000

Для увлажнителей Philips серии 2000

Сменные фильтры для увлажнителей воздуха Philips серии 2000: HU4801, HU4802, HU4803, HU4810, HU4811, HU4813, HU4814. Модель увлажнителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.

Длительный срок службы фильтра до 6 месяцев

Длительный срок службы фильтра до 6 месяцев

Фильтры обеспечивают эффективную работу до 6 месяцев (1),чтобы вы тратили меньше денег и времени на замену.

Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

30

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

29/04/2022

Україна

Україна

Фільтр добре збирає на себе пил та домішки з води

Фільтр добре збирає на себе пил з повітря і бруд з води і не дає можливості розносити його по кімнаті, зручно що його можна доглядати і за рахунок цього термін служби його збільшується. Купували зволожувач повітря на опалювальний період, і фільтр відмінно відслужив весь період.

Плюсы

Довгий строк служби та легкий догляд

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Дата пользования 2021-12-29

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Дата пользования 2021-12-29

26/04/2022

Україна

Україна

Добре фільтрує

Фільтр служить дуже добре. Періодично промиваю під водою. Легкий у використанні і заміні.

Плюсы

Завжи є в наявності

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Дата пользования 2021-10-26

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Дата пользования 2021-10-26

26/04/2022

Україна

Україна

Чудовий фільтр

Унікальний зволожуючий фільтр, який забезпечує високу продуктивність мого зволожувача повітря. Запобігає розповсюдженню бактерій і білого пилу. Покупкою задоволена, рекомендую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

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Примечания

  1. По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для подавления распространения бактерий; протестировано независимой лабораторией.

  2. (2) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для снижения скорости распространения бактерий, согласно тестам в независимой лаборатории