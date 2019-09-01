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Genuine replacement filter

Увлажняющий фильтр

FY2401/30
Общая оценка / 5
1 награда
  • Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда.
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    Genuine replacement filter Увлажняющий фильтр

    FY2401/30
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Здоровый воздух. Всегда.

    Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подойдет для вашего прибора, обеспечив стабильный уровень эффективной работы. Фильтр использует технологию NanoCloud, которая предусматривает выделение наномолекул чистейшего водяного пара, в результате чего при увлажнении в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий. Узнать обо всех преимуществах

    Genuine replacement filter Увлажняющий фильтр

    Здоровый воздух. Всегда.

    Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подойдет для вашего прибора, обеспечив стабильный уровень эффективной работы. Фильтр использует технологию NanoCloud, которая предусматривает выделение наномолекул чистейшего водяного пара, в результате чего при увлажнении в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий. Узнать обо всех преимуществах

    Здоровый воздух. Всегда.

    Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подойдет для вашего прибора, обеспечив стабильный уровень эффективной работы. Фильтр использует технологию NanoCloud, которая предусматривает выделение наномолекул чистейшего водяного пара, в результате чего при увлажнении в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий. Узнать обо всех преимуществах

    Genuine replacement filter Увлажняющий фильтр

    Здоровый воздух. Всегда.

    Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подойдет для вашего прибора, обеспечив стабильный уровень эффективной работы. Фильтр использует технологию NanoCloud, которая предусматривает выделение наномолекул чистейшего водяного пара, в результате чего при увлажнении в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий. Узнать обо всех преимуществах

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      Genuine replacement filter

      Genuine replacement filter

      Увлажняющий фильтр

      Итого:

      Здоровый воздух. Всегда.

      Технология NanoCloud и гигиеничное увлажнение

      • Предотвращает распространение бактерий и белого налета в воздух
      • Для увлажнителей HU4801/01, HU4803/01 HU4813/10
      • Рекомендуемая замена: каждые 6 месяцев
      Оптимальный уровень поглощения влаги и эффективное испарение

      Оптимальный уровень поглощения влаги и эффективное испарение

      Этот увлажняющий фильтр толщиной 30 мм изготовлен из ПЭТ и имеет 12-уровневую пористую структуру. Поверхность фильтра раскрывается до 15662 см2, что гарантирует оптимальный уровень поглощения влаги и эффективное испарение.

      На 99%* меньше бактерий с технологией NanoCloud

      На 99%* меньше бактерий с технологией NanoCloud

      Принцип работы уникальной технологии NanoCloud основан на естественном испарении, при котором в рамках помещения выделяется чистейший водяной пар. Мельчайшие молекулы водяного пара невидимы глазу, и бактериям и осадочным веществам очень трудно к ним прикрепиться. Таким образом, при увлажнении с технологией NanoCloud в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий по сравнению с обычными ультразвуковыми увлажнителями*.

      Улучшенный увлажняющий фильтр для продления срока службы в два раза**

      Улучшенный увлажняющий фильтр для продления срока службы в два раза**

      Улучшенный увлажняющий фильтр имеет срок службы 6 месяцев, что вдвое больше, чем у фильтра предыдущего поколения.

      • Вес и размеры

        Вес изделия
        0,102 kg
        Размер упаковки (Д x Ш x В)
        80*135*250 mm
        Страна происхождения
        Китае
        Вес, включая упаковку
        0,175 kg
        Размеры изделия (Д х Ш х В)
        502*130*30 мм

      • Совместимость

        Подходит для этих моделей
        • HU4801
        • HU4802
        • HU4803
        • HU4810
        • HU4811
        • HU4813
        • HU4814

      • Вес и размеры

        Цвет
        Темно-серый

      • Рабочие параметры

        Фильтр
        Увлажняющий фильтр
        Фильтрация бактерий
        На 99% меньше (1)

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          Риски, связанные с продуктом
          • По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для подавления распространения бактерий; протестировано независимой лабораторией.
          • Показатель срока службы основан на сравнении со старым фильтром (Philips HU4102) в тех же условиях тестирования. Улучшенный увлажняющий фильтр имеет срок службы вдвое больше старого фильтра.

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