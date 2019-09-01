Здоровый воздух. Всегда.
Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подойдет для вашего прибора, обеспечив стабильный уровень эффективной работы. Фильтр использует технологию NanoCloud, которая предусматривает выделение наномолекул чистейшего водяного пара, в результате чего при увлажнении в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Здоровый воздух. Всегда.
Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подойдет для вашего прибора, обеспечив стабильный уровень эффективной работы. Фильтр использует технологию NanoCloud, которая предусматривает выделение наномолекул чистейшего водяного пара, в результате чего при увлажнении в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий. Узнать обо всех преимуществах
Здоровый воздух. Всегда.
Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подойдет для вашего прибора, обеспечив стабильный уровень эффективной работы. Фильтр использует технологию NanoCloud, которая предусматривает выделение наномолекул чистейшего водяного пара, в результате чего при увлажнении в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Здоровый воздух. Всегда.
Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подойдет для вашего прибора, обеспечив стабильный уровень эффективной работы. Фильтр использует технологию NanoCloud, которая предусматривает выделение наномолекул чистейшего водяного пара, в результате чего при увлажнении в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий. Узнать обо всех преимуществах
Увлажняющий фильтр
Итого:
Этот увлажняющий фильтр толщиной 30 мм изготовлен из ПЭТ и имеет 12-уровневую пористую структуру. Поверхность фильтра раскрывается до 15662 см2, что гарантирует оптимальный уровень поглощения влаги и эффективное испарение.
Принцип работы уникальной технологии NanoCloud основан на естественном испарении, при котором в рамках помещения выделяется чистейший водяной пар. Мельчайшие молекулы водяного пара невидимы глазу, и бактериям и осадочным веществам очень трудно к ним прикрепиться. Таким образом, при увлажнении с технологией NanoCloud в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий по сравнению с обычными ультразвуковыми увлажнителями*.
Улучшенный увлажняющий фильтр имеет срок службы 6 месяцев, что вдвое больше, чем у фильтра предыдущего поколения.
Вес и размеры
Совместимость
Вес и размеры
Рабочие параметры