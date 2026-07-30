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Все серии

  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серий 2000 и 3000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серий 2000 и 3000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серий 2000 и 3000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серий 2000 и 3000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серий 2000 и 3000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серий 2000 и 3000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серий 2000 и 3000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серий 2000 и 3000i

Больше не доступен

Очистители воздуха серии 2000i и 3000iФильтр с активированным углем

FY2420/30

Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серий 2000 и 3000i
Оригинальный сменный фильтр для вашего очистителя воздуха: фильтр с активированным углем эффективно удаляет летучие органические соединения (ЛОС) и неприятные запахи, делая воздух в помещении чище и полезнее.
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Эффективно устраняет газы и неприятные запахи

Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серий 2000 и 3000i

  • Сокращает количество запахов и ЛОС*

  • Для очистителя воздуха AC3829/10

  • Рекомендуемая замена: каждые 12 месяцев

  • Оригинальный фильтр Philips

Совместимо с устройствами Philips серий 2000i и 3000i

Совместимо с устройствами Philips серий 2000i и 3000i

Сменные фильтры для очистителей воздуха Philips серий 2000i и 3000i: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Модель очистителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.

Длительный срок службы фильтра до 1 года

Длительный срок службы фильтра до 1 года

Фильтры обеспечивают эффективную работу до 1 года (2),чтобы вы тратили меньше денег и времени на замену.

Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. (1) На основании данных проходящего через фильтр воздуха; для испытания iUTA, выполненного согласно DIN71460-1, использовался аэрозоль NaCl.

      2. (2) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.