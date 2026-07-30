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Больше не доступен
FY2420/30
Сокращает количество запахов и ЛОС*
Для очистителя воздуха AC3829/10
Рекомендуемая замена: каждые 12 месяцев
Оригинальный фильтр Philips
Сменные фильтры для очистителей воздуха Philips серий 2000i и 3000i: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Модель очистителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.
Фильтры обеспечивают эффективную работу до 1 года (2),чтобы вы тратили меньше денег и времени на замену.
Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.
Отзывы
(1) На основании данных проходящего через фильтр воздуха; для испытания iUTA, выполненного согласно DIN71460-1, использовался аэрозоль NaCl.
(2) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.