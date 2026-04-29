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Очиститель воздуха серии 2000i и 3000i Фильтр HEPA NanoProtect

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Очиститель воздуха серии 2000i и 3000iФильтр HEPA NanoProtect

FY2422/30

Очиститель воздуха серии 2000i и 3000i Фильтр HEPA NanoProtect

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Инструкции и документация

Eco passport Philips 2000 Series Nano Protect Filter - English (US)

  • PDF файл, 403.9 kB
  • 13 March 2026

Оригинальные сменные фильтры для очистителя воздуха: HEPA NanoProtect для очистки от загрязнителей, вирусов, аллергенов и бактерий

  • PDF файл
  • 26 July 2026

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