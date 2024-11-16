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Расширенная гарантия 3 года
FY2422/30
Для очистителя воздуха AC3829/10
Рекомендуемая замена: каждые 24 месяца
Срок службы 2 года
Оригинальный фильтр Philips
Сменные фильтры для очистителей воздуха Philips серий 2000i и 3000i: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Модель очистителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.
Фильтры обеспечивают эффективную работу до 2 лет (2),чтобы вы тратили меньше денег и времени на замену.
Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.
1.0
из 5
1
Отзыв
MikiDarkness
16/11/2024
Україна
Дуже неприємний запах
Цього разу фільтр має дуже неприємний запах хімії схожого на клей, неможливо дихати
Минусы
Неприємний запах
Этот отзыв про Очищувач повітря серії 2000i та 3000i FY2422/30 HEPA-фільтр NanoProtect
Этот отзыв про Очищувач повітря серії 2000i та 3000i FY2422/30 HEPA-фільтр NanoProtect
(1) Из воздуха, который проходит через фильтр; протестировано согласно стандарту DIN71460 с аэрозольными частицами хлорида натрия размером 0,003 мкм и 0,3 мкм, институт iUTA
(2) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.