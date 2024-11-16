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  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серий 2000 и 3000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серий 2000 и 3000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серий 2000 и 3000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серий 2000 и 3000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серий 2000 и 3000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серий 2000 и 3000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серий 2000 и 3000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серий 2000 и 3000i

Очиститель воздуха серии 2000i и 3000iФильтр HEPA NanoProtect

FY2422/30

1
| (1) Отзыв
Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серий 2000 и 3000i
Оригинальные сменные фильтры для очистителя воздуха: HEPA NanoProtect для очистки от загрязнителей, вирусов, аллергенов и бактерий
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Эффективно задерживает 99,97 % наночастиц (1)

Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серий 2000 и 3000i

  • Для очистителя воздуха AC3829/10

  • Рекомендуемая замена: каждые 24 месяца

  • Срок службы 2 года

  • Оригинальный фильтр Philips

Совместимо с устройствами Philips серий 2000i и 3000i

Совместимо с устройствами Philips серий 2000i и 3000i

Сменные фильтры для очистителей воздуха Philips серий 2000i и 3000i: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Модель очистителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.

Длительный срок службы фильтра до 2 лет

Длительный срок службы фильтра до 2 лет

Фильтры обеспечивают эффективную работу до 2 лет (2),чтобы вы тратили меньше денег и времени на замену.

Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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1.0

из 5

1

Отзыв

5
4
3
2

16/11/2024

Україна

Україна

Дуже неприємний запах

Цього разу фільтр має дуже неприємний запах хімії схожого на клей, неможливо дихати

Минусы

Неприємний запах

Этот отзыв про Очищувач повітря серії 2000i та 3000i FY2422/30 HEPA-фільтр NanoProtect

Этот отзыв про Очищувач повітря серії 2000i та 3000i FY2422/30 HEPA-фільтр NanoProtect

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      Примечания

      1. (1) Из воздуха, который проходит через фильтр; протестировано согласно стандарту DIN71460 с аэрозольными частицами хлорида натрия размером 0,003 мкм и 0,3 мкм, институт iUTA

      2. (2) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.