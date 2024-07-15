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Больше не доступен
FY3430/30
Фильтр улавливает 99,97% частиц размером 0,003 мкм
Способствует устранению газов и неприятных запахов
Для очистителя воздуха AC3055/50
Рекомендуемая замена: каждые 36 месяцев
Сменные фильтры для очистителей воздуха Philips серии 3000i: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058, AC3059. Модель очистителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.
Фильтры обеспечивают оптимальный результат фильтрации до 3 лет (2) для экономии времени и денег. Регулярно меняйте фильтр для поддержания оптимального результата.
Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.
5.0
из 5
1
Отзыв
Candy 24
15/07/2024
Україна
Очищувач повітря
Покращує якість повітря, знижуючи ризик алергії. Дуже задоволені .
Плюсы
Все подобається
Минусы
Немає такого
Этот отзыв про Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA
Этот отзыв про Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA
(1) Из воздуха, который проходит через фильтр; протестировано согласно стандарту DIN71460 с аэрозольными частицами хлорида натрия размером 0,003 мкм и 0,3 мкм, институт iUTA
(2) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.