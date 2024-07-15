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Все серии

  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 3000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 3000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 3000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 3000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 3000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 3000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 3000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 3000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 3000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 3000i

Больше не доступен

NanoProtectФильтр HEPA с активированным углем

FY3430/30

5
| (1) Отзыв
Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 3000i
Оригинальный сменный фильтр 3 в 1 для вашего очистителя воздуха: HEPA NanoProtect, фильтр с активированным углем и фильтр предварительной очистки защитят вас от загрязнителей, пыльцы, пыли, аллергенов животных и вирусов.
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Совместимые продукты
Серия 3000i

Серия 3000i
Очиститель воздуха для помещений большой площади

AC3055/51

Эффективно задерживает 99,97 % наночастиц (1)

Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 3000i

  • Фильтр улавливает 99,97% частиц размером 0,003 мкм

  • Способствует устранению газов и неприятных запахов

  • Для очистителя воздуха AC3055/50

  • Рекомендуемая замена: каждые 36 месяцев

Совместимо с Philips серии 3000i

Совместимо с Philips серии 3000i

Сменные фильтры для очистителей воздуха Philips серии 3000i: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058, AC3059. Модель очистителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.

Длительный срок службы фильтра до 3 лет

Длительный срок службы фильтра до 3 лет

Фильтры обеспечивают оптимальный результат фильтрации до 3 лет (2) для экономии времени и денег. Регулярно меняйте фильтр для поддержания оптимального результата.

Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

4
3
2
1

15/07/2024

Україна

Україна

Очищувач повітря

Покращує якість повітря, знижуючи ризик алергії. Дуже задоволені .

Плюсы

Все подобається

Минусы

Немає такого

Этот отзыв про Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA

Этот отзыв про Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA

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      Примечания

      1. (1) Из воздуха, который проходит через фильтр; протестировано согласно стандарту DIN71460 с аэрозольными частицами хлорида натрия размером 0,003 мкм и 0,3 мкм, институт iUTA

      2. (2) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.