Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Увлажнители и очистители воздуха
Все серии
Очиститель воздуха серии 3000 Фильтр с активированным углем
Больше не доступен
Поддержка
FY3432/10
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
Фильтр Active Carbon от компании Philips эффективно поглощает запахи и опасные газы, например, летучие органические соединения (ЛОС), озон и формальдегид, которые присутствуют в помещении, благодаря чему вы можете наслаждаться чистым и безопасным воздухом.
Связаться с Philips
Мы готовы помочь