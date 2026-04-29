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Очиститель воздуха серии 3000 Фильтр с активированным углем

Больше не доступен

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Очиститель воздуха серии 3000Фильтр с активированным углем

FY3432/10

Очиститель воздуха серии 3000 Фильтр с активированным углем

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Фильтр Active Carbon от компании Philips эффективно поглощает запахи и опасные газы, например, летучие органические соединения (ЛОС), озон и формальдегид, которые присутствуют в помещении, благодаря чему вы можете наслаждаться чистым и безопасным воздухом.

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  • 26 July 2026

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