Фильтр Active Carbon от компании Philips устраняет газы и запахи

Фильтр Active Carbon с ячеистой структурой разработан для эффективной очистки воздуха от опасных газов, в том числе озона и вредных ЛОС (летучих органических соединений). При проведении ремонтных работ, приготовлении пищи и других занятиях происходит выделение таких газов, а фильтр Active Carbon эффективно их поглощает, благодаря чему вы можете наслаждаться чистым и безопасным воздухом.