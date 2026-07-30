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  • Здоровый воздух. Всегда.
  • Здоровый воздух. Всегда.
  • Здоровый воздух. Всегда.
  • Здоровый воздух. Всегда.
  • Здоровый воздух. Всегда.
  • Здоровый воздух. Всегда.

Больше не доступен

Увлажнитель серии 3000Увлажняющий фильтр

FY3435/30

Здоровый воздух. Всегда.
Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подойдет для вашего прибора, обеспечив стабильный уровень эффективной работы. Фильтр использует технологию NanoCloud, которая предусматривает выделение наномолекул чистейшего водяного пара, в результате чего при увлажнении в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий.
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Технология NanoCloud и гигиеничное увлажнение

Здоровый воздух. Всегда.

  • Для очистителя воздуха AC3829/10

  • Рекомендуемая замена каждые 6 месяцев

  • До 6 месяцев службы

Идеально подходит для достижения стабильного уровня эффективной работы

Идеально подходит для достижения стабильного уровня эффективной работы

Замена стандартного фильтра оригинальным увлажняющим фильтром Philips обеспечивает стабильную высокоэффективную работу вашего увлажнителя воздуха. Фильтр разработан специально для указанного устройства, поэтому он идеально подходит под конструкцию прибора и гарантирует его надлежащую работу без перебоев.

На 99% меньше бактерий с технологией NanoCloud(1)

На 99% меньше бактерий с технологией NanoCloud(1)

Принцип работы уникальной технологии NanoCloud основан на естественном испарении, при котором в рамках помещения выделяется чистейший водяной пар. Из-за мельчайшего размера молекул пара бактериям и осадочным веществам очень трудно к ним прикрепиться. Таким образом, при увлажнении с технологией NanoCloud в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий по сравнению с обычными ультразвуковыми увлажнителями (1).

Фильтры Philips гарантируют эффективную работу устройства

Фильтры Philips гарантируют эффективную работу устройства

Перед выпуском с завода наши воздушные фильтры проходят ряд обязательных и строгих проверок. Они подвергаются строгим испытаниям на прочность и долговечность с целью непрерывной работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это обеспечивает максимальную производительность вашего увлажнителя воздуха Philips до последнего дня срока службы фильтра.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. (1) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для подавления распространения бактерий; протестировано независимой лабораторией.