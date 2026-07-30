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Больше не доступен
FY3435/30
Для очистителя воздуха AC3829/10
Рекомендуемая замена каждые 6 месяцев
До 6 месяцев службы
Замена стандартного фильтра оригинальным увлажняющим фильтром Philips обеспечивает стабильную высокоэффективную работу вашего увлажнителя воздуха. Фильтр разработан специально для указанного устройства, поэтому он идеально подходит под конструкцию прибора и гарантирует его надлежащую работу без перебоев.
Принцип работы уникальной технологии NanoCloud основан на естественном испарении, при котором в рамках помещения выделяется чистейший водяной пар. Из-за мельчайшего размера молекул пара бактериям и осадочным веществам очень трудно к ним прикрепиться. Таким образом, при увлажнении с технологией NanoCloud в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий по сравнению с обычными ультразвуковыми увлажнителями (1).
Перед выпуском с завода наши воздушные фильтры проходят ряд обязательных и строгих проверок. Они подвергаются строгим испытаниям на прочность и долговечность с целью непрерывной работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это обеспечивает максимальную производительность вашего увлажнителя воздуха Philips до последнего дня срока службы фильтра.
Отзывы
(1) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для подавления распространения бактерий; протестировано независимой лабораторией.