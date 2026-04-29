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Очиститель и увлажнитель серии 3000 Фильтр HEPA NanoProtect
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FY3437/00
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Оригинальный сменный фильтр 3 в 1 для вашего очистителя воздуха 2 в 1: HEPA NanoProtect, фильтр с активированным углем и фильтр предварительной очистки защитят вас от загрязнителей, пыльцы, пыли, аллергенов животных и вирусов.
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