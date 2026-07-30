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Все серии

  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 серии 3000
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 серии 3000
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 серии 3000
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 серии 3000
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 серии 3000
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 серии 3000
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 серии 3000
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 серии 3000
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 серии 3000
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 серии 3000
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 серии 3000
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 серии 3000

Очиститель и увлажнитель серии 3000Фильтр HEPA NanoProtect

FY3437/00

Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 серии 3000
Оригинальный сменный фильтр 3 в 1 для вашего очистителя воздуха 2 в 1: HEPA NanoProtect, фильтр с активированным углем и фильтр предварительной очистки защитят вас от загрязнителей, пыльцы, пыли, аллергенов животных и вирусов.
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Совместимые продукты
Серия 3000

Серия 3000
Климатический комплекс 2 в 1

AC3737/10

Эффективно задерживает 99,97 % наночастиц (1)

Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 серии 3000

  • Совместимо с серией 3000

  • В комплекте: 1 фильтр

  • Срок службы 3 года

  • Оригинальный фильтр Philips

Совместимо с Philips серии 3000

Совместимо с Philips серии 3000

Сменные фильтры для климатических комплексов 2 в 1 Philips серии 3000: AC3737. Модель очистителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.

Длительный срок службы фильтра до 3 лет

Длительный срок службы фильтра до 3 лет

Фильтры обеспечивают эффективную работу до 3 лет (2),чтобы вы тратили меньше денег и времени на замену.

Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. (1) Из воздуха, который проходит через фильтр; протестировано согласно стандарту DIN71460 с аэрозольными частицами хлорида натрия размером 0,003 мкм и 0,3 мкм, институт iUTA

      2. (2) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.