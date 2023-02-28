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Здоровый воздух. Всегда.
Этот фильтр HEPA с угольным фильтром эффективно удерживает вредные частицы размером до 0,003 мкм, включая PM2.5, аллергены, бактерии и вирусы. Он также удерживает формальдегид и ЛОС, а также удаляет запахи благодаря структуре с микропорами Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Здоровый воздух. Всегда.
Этот фильтр HEPA с угольным фильтром эффективно удерживает вредные частицы размером до 0,003 мкм, включая PM2.5, аллергены, бактерии и вирусы. Он также удерживает формальдегид и ЛОС, а также удаляет запахи благодаря структуре с микропорами Узнать обо всех преимуществах
Здоровый воздух. Всегда.
Этот фильтр HEPA с угольным фильтром эффективно удерживает вредные частицы размером до 0,003 мкм, включая PM2.5, аллергены, бактерии и вирусы. Он также удерживает формальдегид и ЛОС, а также удаляет запахи благодаря структуре с микропорами Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Здоровый воздух. Всегда.
Этот фильтр HEPA с угольным фильтром эффективно удерживает вредные частицы размером до 0,003 мкм, включая PM2.5, аллергены, бактерии и вирусы. Он также удерживает формальдегид и ЛОС, а также удаляет запахи благодаря структуре с микропорами Узнать обо всех преимуществах
Фильтр NanoProtect Pro S3
Итого:
Технология кислородной дезинфекции Nanokill удаляет клетки бактерий и распространенные липидные мембраны, эффективно уничтожая патогенные вирусы HFMD и > 99 % вирусов гриппа A H1N1*.
Задерживает 99,97 % частиц диаметром до 0,3 мкм*, что меньше размера обычных аллергеносодержащих частиц, включая пылевых клещей, пыльцу и перхоть собак и кошек
Композитный фильтр HEPA и фильтр с активированным углем можно легко извлечь и установить в устройство.
Включает в состав аминно-марганцевое двухосновное соединение для удаления формальдегида, которые быстро захватывает и разлагает его частицы менее чем за 0,1 с*. Фильтр с активированным углем имеет особую поверхность, общая площадь которой равна 52 футбольным полям, — она обеспечивает мощное поглощение продуктов разложения формальдегида и неприятных запахов. Уменьшает концентрацию формальдегида до 0,01 мг/м, что в 10 раз меньше, чем применимые в Европе стандарты
Вес и габариты
Высокое качество
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