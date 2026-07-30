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Расширенная гарантия 3 года
FY3437/00
Совместимо с серией 3000
В комплекте: 1 фильтр
Срок службы 3 года
Оригинальный фильтр Philips
Сменные фильтры для климатических комплексов 2 в 1 Philips серии 3000: AC3737. Модель очистителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.
Фильтры обеспечивают эффективную работу до 3 лет (2),чтобы вы тратили меньше денег и времени на замену.
Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.
Отзывы
(1) Из воздуха, который проходит через фильтр; протестировано согласно стандарту DIN71460 с аэрозольными частицами хлорида натрия размером 0,003 мкм и 0,3 мкм, институт iUTA
(2) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.