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    NanoProtect Pro S3 Filters

    Фильтр NanoProtect Pro S3

    FY3437/00
    Общая оценка / 5
    • Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда.
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      NanoProtect Pro S3 Filters Фильтр NanoProtect Pro S3

      FY3437/00
      Общая оценка / 5

      Здоровый воздух. Всегда.

      Этот фильтр HEPA с угольным фильтром эффективно удерживает вредные частицы размером до 0,003 мкм, включая PM2.5, аллергены, бактерии и вирусы. Он также удерживает формальдегид и ЛОС, а также удаляет запахи благодаря структуре с микропорами Узнать обо всех преимуществах

      NanoProtect Pro S3 Filters Фильтр NanoProtect Pro S3

      Здоровый воздух. Всегда.

      Этот фильтр HEPA с угольным фильтром эффективно удерживает вредные частицы размером до 0,003 мкм, включая PM2.5, аллергены, бактерии и вирусы. Он также удерживает формальдегид и ЛОС, а также удаляет запахи благодаря структуре с микропорами Узнать обо всех преимуществах

      Здоровый воздух. Всегда.

      Этот фильтр HEPA с угольным фильтром эффективно удерживает вредные частицы размером до 0,003 мкм, включая PM2.5, аллергены, бактерии и вирусы. Он также удерживает формальдегид и ЛОС, а также удаляет запахи благодаря структуре с микропорами Узнать обо всех преимуществах

      NanoProtect Pro S3 Filters Фильтр NanoProtect Pro S3

      Здоровый воздух. Всегда.

      Этот фильтр HEPA с угольным фильтром эффективно удерживает вредные частицы размером до 0,003 мкм, включая PM2.5, аллергены, бактерии и вирусы. Он также удерживает формальдегид и ЛОС, а также удаляет запахи благодаря структуре с микропорами Узнать обо всех преимуществах

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        NanoProtect Pro S3 Filters

        NanoProtect Pro S3 Filters

        Фильтр NanoProtect Pro S3

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        Итого:

        Здоровый воздух. Всегда.

        • Поглощает вредные частицы

        Технология дезинфекции Nanokill

        Технология кислородной дезинфекции Nanokill удаляет клетки бактерий и распространенные липидные мембраны, эффективно уничтожая патогенные вирусы HFMD и > 99 % вирусов гриппа A H1N1*.

        Профессиональное удаление аллергенов и вирусов

        Задерживает 99,97 % частиц диаметром до 0,3 мкм*, что меньше размера обычных аллергеносодержащих частиц, включая пылевых клещей, пыльцу и перхоть собак и кошек

        Модульный дизайн для удобного обслуживания фильтра

        Композитный фильтр HEPA и фильтр с активированным углем можно легко извлечь и установить в устройство.

        Профессиональное удаление формальдегида

        Включает в состав аминно-марганцевое двухосновное соединение для удаления формальдегида, которые быстро захватывает и разлагает его частицы менее чем за 0,1 с*. Фильтр с активированным углем имеет особую поверхность, общая площадь которой равна 52 футбольным полям, — она обеспечивает мощное поглощение продуктов разложения формальдегида и неприятных запахов. Уменьшает концентрацию формальдегида до 0,01 мг/м, что в 10 раз меньше, чем применимые в Европе стандарты

        • Вес и габариты

          Вес продукта
          1,47 кг  кг
          Размер упаковки (Д x Ш x В)
          243*255*325  миллиметра
          Размеры изделия (Д х Ш х В)
          234,6*248*300,5
          Вес, включая упаковку
          1,87 кг  кг

        • Высокое качество

          Удаляет формальдегид
          Да
          Удаляет PM2.5
          Да
          Удаляет бактерии
          Да
          Удаляет вирусы
          Да
          Удаляет запахи
          Да
          Фильтр
          Для климатического комплекса 2 в 1 AC3737

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            • * Протестировано сторонней лабораторией на тестовых образцах согласно ISO 18184-2019 Текстиль - Определение противовирусной активности текстильных изделий; в течение 24 часов проверялась активность фильтрующего материала по задержанию патогенных вирусов (энтеровирус EV71), хост: клетки Vero, тест проводился 3 раза, показатель антивирусной активности составляет > 99,99 %
            • *Протестировано сторонней лабораторией на тестовых образцах согласно ISO 18184-2019 Текстиль - Вращение
            • *Результат тестирования 0,003 мкм (эффективный размер удаляемых частиц) показан при тестировании сторонней лабораторией с использованием частиц хлорида натрия согласно стандартам DIN 71460-1:2006-04, ISO/TS 11155-1:2001-11 *Фильтр может удалять частицы размером 0,003 мкм. PM2.5 характеризует частицы в атмосфере диаметром менее или равным 2,5 мкм, а 2,5 мкм примерно в 833 раза больше, чем 0,003 мкм.

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            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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