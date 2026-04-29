Увлажняющий модуль идеально подойдет для вашего оборудования и обеспечит стабильно высокую эффективность его работы. Он использует технологию NanoCloud, которая генерирует микромолекулы чистого водяного пара и увлажняет воздух, устраняя до 99 % бактерий.