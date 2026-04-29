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Оригинальный сменный фильтр Увлажняющий фильтр NanoCloud

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Оригинальный сменный фильтрУвлажняющий фильтр NanoCloud

FY3455/00

Оригинальный сменный фильтр Увлажняющий фильтр NanoCloud

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Инструкции и документация

Увлажняющий модуль идеально подойдет для вашего оборудования и обеспечит стабильно высокую эффективность его работы. Он использует технологию NanoCloud, которая генерирует микромолекулы чистого водяного пара и увлажняет воздух, устраняя до 99 % бактерий.

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  • 4 August 2025

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