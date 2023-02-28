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Здоровый воздух. Всегда.
Увлажняющий модуль идеально подойдет для вашего оборудования и обеспечит стабильно высокую эффективность его работы. Он использует технологию NanoCloud, которая генерирует микромолекулы чистого водяного пара и увлажняет воздух, устраняя до 99 % бактерий. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Здоровый воздух. Всегда.
Увлажняющий модуль идеально подойдет для вашего оборудования и обеспечит стабильно высокую эффективность его работы. Он использует технологию NanoCloud, которая генерирует микромолекулы чистого водяного пара и увлажняет воздух, устраняя до 99 % бактерий. Узнать обо всех преимуществах
Здоровый воздух. Всегда.
Увлажняющий модуль идеально подойдет для вашего оборудования и обеспечит стабильно высокую эффективность его работы. Он использует технологию NanoCloud, которая генерирует микромолекулы чистого водяного пара и увлажняет воздух, устраняя до 99 % бактерий. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Здоровый воздух. Всегда.
Увлажняющий модуль идеально подойдет для вашего оборудования и обеспечит стабильно высокую эффективность его работы. Он использует технологию NanoCloud, которая генерирует микромолекулы чистого водяного пара и увлажняет воздух, устраняя до 99 % бактерий. Узнать обо всех преимуществах
Увлажняющий фильтр NanoCloud
Итого:
Технология увлажнения NanoCloud сокращает распространение бактерий на 99 %*, обеспечивая увлажнения воздуха по всему дому наночастицами; также не оставляет белых и мокрых пятен*, обеспечивая чистоту и гигиеничность
Замена стандартного фильтра оригинальным увлажняющим фильтром Philips обеспечивает стабильную высокоэффективную работу вашего увлажнителя воздуха. Фильтр разработан специально для указанного устройства, поэтому он идеально подходит под конструкцию прибора и гарантирует его надлежащую работу без перебоев
Перед выпуском с завода наши воздушные фильтры проходят ряд обязательных и строгих проверок. Они подвергаются строгим испытаниям на прочность и долговечность с целью непрерывной работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это обеспечивает максимальную производительность вашего увлажнителя воздуха Philips до последнего дня срока службы фильтра.
Вес и габариты
Высокое качество
Совместимость
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