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    Genuine replacement filter

    Увлажняющий фильтр NanoCloud

    FY4355/00
    Общая оценка / 5
    • Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда.
      -{discount-value}

      Genuine replacement filter Увлажняющий фильтр NanoCloud

      FY4355/00
      Общая оценка / 5

      Здоровый воздух. Всегда.

      Увлажняющий модуль идеально подойдет для вашего оборудования и обеспечит стабильно высокую эффективность его работы. Он использует технологию NanoCloud, которая генерирует микромолекулы чистого водяного пара и увлажняет воздух, устраняя до 99 % бактерий. Узнать обо всех преимуществах

      Genuine replacement filter Увлажняющий фильтр NanoCloud

      Здоровый воздух. Всегда.

      Увлажняющий модуль идеально подойдет для вашего оборудования и обеспечит стабильно высокую эффективность его работы. Он использует технологию NanoCloud, которая генерирует микромолекулы чистого водяного пара и увлажняет воздух, устраняя до 99 % бактерий. Узнать обо всех преимуществах

      Здоровый воздух. Всегда.

      Увлажняющий модуль идеально подойдет для вашего оборудования и обеспечит стабильно высокую эффективность его работы. Он использует технологию NanoCloud, которая генерирует микромолекулы чистого водяного пара и увлажняет воздух, устраняя до 99 % бактерий. Узнать обо всех преимуществах

      Genuine replacement filter Увлажняющий фильтр NanoCloud

      Здоровый воздух. Всегда.

      Увлажняющий модуль идеально подойдет для вашего оборудования и обеспечит стабильно высокую эффективность его работы. Он использует технологию NanoCloud, которая генерирует микромолекулы чистого водяного пара и увлажняет воздух, устраняя до 99 % бактерий. Узнать обо всех преимуществах

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        Genuine replacement filter

        Genuine replacement filter

        Увлажняющий фильтр NanoCloud

        - {discount-value}

        Итого:

        Здоровый воздух. Всегда.

        • Технология NanoCloud
        Эффективная защита от микробов, увлажнение без мокрых пятен

        Эффективная защита от микробов, увлажнение без мокрых пятен

        Технология увлажнения NanoCloud сокращает распространение бактерий на 99 %*, обеспечивая увлажнения воздуха по всему дому наночастицами; также не оставляет белых и мокрых пятен*, обеспечивая чистоту и гигиеничность

        Оригинальный увлажняющий фильтр Philips

        Оригинальный увлажняющий фильтр Philips

        Замена стандартного фильтра оригинальным увлажняющим фильтром Philips обеспечивает стабильную высокоэффективную работу вашего увлажнителя воздуха. Фильтр разработан специально для указанного устройства, поэтому он идеально подходит под конструкцию прибора и гарантирует его надлежащую работу без перебоев

        Фильтры Philips гарантируют эффективную работу устройства

        Фильтры Philips гарантируют эффективную работу устройства

        Перед выпуском с завода наши воздушные фильтры проходят ряд обязательных и строгих проверок. Они подвергаются строгим испытаниям на прочность и долговечность с целью непрерывной работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это обеспечивает максимальную производительность вашего увлажнителя воздуха Philips до последнего дня срока службы фильтра.

        • Вес и габариты

          Вес продукта
          0,18 кг  кг
          Размер упаковки (Д x Ш x В)
          Ш225*Г225*В188  миллиметра
          Размеры изделия (Д х Ш х В)
          Ш213,4*Г213,4*В163
          Вес, включая упаковку
          0,57 кг  кг
          Цвет
          Синий

        • Высокое качество

          Фильтрация бактерий
          Устраняет до 99 % бактерий
          Фильтр
          Увлажняющий фильтр NanoCloud

        • Совместимость

          Подходит для этих моделей
          AC3737

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            • * протестировано сторонней лабораторией, в качестве справочных данных использовался экспериментальный метод ZD/17-2017 тестирования увлажнителей на степень ингибирования бактерии white staphylococcus 8032

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            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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