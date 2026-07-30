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FY3455/00
Совместимо с изделием 2 в 1 серии 3000
Долговечный фильтр со сроком службы до 6 месяцев
Оригинальные фильтры Philips
Технология увлажнения NanoCloud сокращает распространение бактерий на 99 %*, обеспечивая увлажнения воздуха по всему дому наночастицами; также не оставляет белых и мокрых пятен*, обеспечивая чистоту и гигиеничность
Замена стандартного фильтра оригинальным увлажняющим фильтром Philips обеспечивает стабильную высокоэффективную работу вашего увлажнителя воздуха. Фильтр разработан специально для указанного устройства, поэтому он идеально подходит под конструкцию прибора и гарантирует его надлежащую работу без перебоев
Перед выпуском с завода наши воздушные фильтры проходят ряд обязательных и строгих проверок. Они подвергаются строгим испытаниям на прочность и долговечность с целью непрерывной работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это обеспечивает максимальную производительность вашего увлажнителя воздуха Philips до последнего дня срока службы фильтра.
Отзывы
Протестировано сторонней лабораторией, в качестве справочных данных использовался экспериментальный метод ZD/17-2017 тестирования увлажнителей на степень ингибирования бактерии white staphylococcus 8032