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  • Здоровый воздух. Всегда.
  • Здоровый воздух. Всегда.
  • Здоровый воздух. Всегда.
  • Здоровый воздух. Всегда.
  • Здоровый воздух. Всегда.
  • Здоровый воздух. Всегда.

Оригинальный сменный фильтрУвлажняющий фильтр NanoCloud

FY3455/00

Здоровый воздух. Всегда.
Увлажняющий модуль идеально подойдет для вашего оборудования и обеспечит стабильно высокую эффективность его работы. Он использует технологию NanoCloud, которая генерирует микромолекулы чистого водяного пара и увлажняет воздух, устраняя до 99 % бактерий.
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Здоровый воздух. Всегда.

  • Совместимо с изделием 2 в 1 серии 3000

  • Долговечный фильтр со сроком службы до 6 месяцев

  • Оригинальные фильтры Philips

Эффективная защита от микробов, увлажнение без мокрых пятен

Эффективная защита от микробов, увлажнение без мокрых пятен

Технология увлажнения NanoCloud сокращает распространение бактерий на 99 %*, обеспечивая увлажнения воздуха по всему дому наночастицами; также не оставляет белых и мокрых пятен*, обеспечивая чистоту и гигиеничность

Оригинальный увлажняющий фильтр Philips

Оригинальный увлажняющий фильтр Philips

Замена стандартного фильтра оригинальным увлажняющим фильтром Philips обеспечивает стабильную высокоэффективную работу вашего увлажнителя воздуха. Фильтр разработан специально для указанного устройства, поэтому он идеально подходит под конструкцию прибора и гарантирует его надлежащую работу без перебоев

Фильтры Philips гарантируют эффективную работу устройства

Фильтры Philips гарантируют эффективную работу устройства

Перед выпуском с завода наши воздушные фильтры проходят ряд обязательных и строгих проверок. Они подвергаются строгим испытаниям на прочность и долговечность с целью непрерывной работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это обеспечивает максимальную производительность вашего увлажнителя воздуха Philips до последнего дня срока службы фильтра.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Протестировано сторонней лабораторией, в качестве справочных данных использовался экспериментальный метод ZD/17-2017 тестирования увлажнителей на степень ингибирования бактерии white staphylococcus 8032